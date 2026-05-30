Наша команда залишилась осторонь Мундіалю через невдачу у відборі. "Синьо-жовті" в раунді плей-оф поступились Швеції (1:3). Проте турнір залишається цікавим для українських фанатів, повідомляє ВЗБІРНА.

За кого вболіватиме Миколенко?

Зокрема за чемпіонатом світу в США, Канаді та Мексиці планує спостерігати лідер збірної України Віталій Миколенко. Лівий захисник розповів про свої вподобання на турнірі.

Віталій планує підтримати чинних чемпіонів світу та збірну, за яку виступають його одноклубники по збірній. Ба більше, Миколенко назвав країну, яка може сенсаційно дійти до пізніх стадій.

Я не сильно слідкую за футболом, але у мене є передчуття, що збірна Нідерландів цілком може стати головною сенсацією цього турніру. Можливо, не виграє, але дійде далеко. Особисто я збираюся вболівати за збірні Аргентини та Сенегалу. За останніх, тому що у моїй команді зараз виступають двоє сенегальців. Я з ними перебуваю у дуже хороших відносинах,

– зізнався Миколенко.

Відзначимо, що за Евертон виступають лідери збірної Сенегалу Ідрісса Гує та Іліман Ндіає. У лютому вони стали переможцями Кубка Африки, але пізніше у них відібрали трофей через спробу бойкоту фінального матчу.

Кубок в підсумку присудили Марокко. Що ж стосується сенегальців, то "Леви Теранги" на Мундіалі виступатимуть у групі із Францію, Норвегією та Іраком.

Чи виправдають Нідерланди прогноз Миколенка?