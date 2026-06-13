В Бостоні між собою зійдуться суперники по групі C Гаїті та Шотландія. Матч розпочнеться 14 червня о 04:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Шотландія повернеться на Мундіаль?

Шотландці раніше були нерідким гостем на чемпіонатах світу, проте жодного разу так і не потраплял в плей-оф. Але серія "тартанових" обірвалась у 1998-му.

Після цього у XXI сторіччі шотландці не могли відібратися на жоден із Мундіалів. До прикладу, у 2022-му команда пройшла у "стики", але вилетіла там від України.

Але цього разу підопічні Стіва Кларка змогли вразити у відборі. Команда не тільки залишила позаду міцних греків, а ще і змогла в останній момент вирвати пряму путівку на ЧС у Данії.

Все вирішив супергол Мактомінея через себе у очній битві останнього туру. Таким чином, Шотландія вперше за майже 30 років зіграє на чемпіонаті світу.

І вже у першому матчі "тартанові" мають шанси стартувати з перемоги. В суперниках – відвертий аутсайдер групи Гаїті, який має стати "солодкою булочкою" для всіх опонентів.

Острів'яни також примудрились створити сенсацію у себе у відборі, залишивши за бортом Мундіалю потужну Коста-Рику. Проте на самому турнірі команда виглядає відвертим "туристом".

З хоч якось відомих гравців можна згадати Бельгара з Вулверхемптона та Ісідора із Сандерленда. До слова, Гаїті вже грав на Мундіалі у 1974-му. Там команда зазнала трьох поразок в "групі смерті" із Аргентиною, Польщею та Італією.