Ці амбіції не безпідставні, адже Англія везе на Мундіаль дуже зірковий склад. Проте навіть у цій підбірці топ-гравців є явний лідер, повідомляє 24 Канал.

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Яка роль Кейна в збірній Англії?

Мова про 32-річного форварда Гаррі Кейна. Англієць довго не міг здобути бодай один трофей, хоча із сезону в сезон забивав велику кількість голів.

Власне, і в збірній Кейн вже встиг стати найкращим бомбардиром в історії. На його рахунку аж 78 голів у 112-ти матчах, що робить його п'ятим найкращим голеадором збірних серед європейців.

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Більше за команду з зони УЄФА забивали тільки Роналду, Лукаку, Левандовський та Пушкаш. Вісім зі своїх 78-ми голів Гаррі забив на Мундіалях. Згадаймо виступи зіркового англійця на чемпіонатах світу.

Як Кейн запалив у 2018-му?

Першим турніром Кейна був Мундіаль у 2018 році. Англії тоді пощастило із групою, де, окрім міцних бельгійців, були прохідні Туніс та Панама. Власне, на аутсайдерах англієць і відігрався сповна.

У першому ж для себе матчі на ЧС Кейн приніс англійцям перемогу над Тунісом, де оформив дубль (2:1). А вже у наступному турі Гаррі потішив фанатів хет-триком у ворота Панами.

Огляд погрому Англії збірної Панами: дивитися відео

Особливо веселим вийшов останній гол Кейна в тій грі, адже по суті це було влучання партнера по команді в нападника. Зрештою на останній тур групи проти Бельгії форварду дали відпочинок.

А вже на першій стадії плей-оф Гаррі продовжив свою гольову серію, забивши пенальті Колумбії (як з гри, так і в серії). 6 голів у перших трьох матчах на ЧС пророкували Кейну яскраве продовження. Проте надалі англієць вже був не таким успішним.

У чвертьфіналі шведів пройшли завдяки голам Магуайра та Аллі, але далі були поразки Хорватії та Бельгії, які не дозволили Англії здобути бодай якісь медалі ЧС-2018. Проте із шістьма голами саме Кейн став найкращим бомбардиром всього Мундіалю.

Чому Кейн провалився на ЧС-2022?

Ситуацію Кейн збирався виправити у 2022-му в Катарі. Але його результативність впала, адже з дев'яти голів на груповій стадії Гаррі не забив жодного. Лише три асисти в іграх з Іраном та Вельсом.

Цього разу форвард почав відзначатися вже у плей-оф. В 1/8 фіналу Кейн і компанія без проблем пройшли Сенегал (3:0), а сам гравець оформив другий з трьох м'ячів завдяки разючій контратаці.

Проте чвертьфінал обернувся провалом не тільки для Англії, але і для самого Кейна. Підопічні Саутгейта пропустили ранній гол від Чуамені, але змогли відігратися на початку другого тайму. Саме Гаррі реалізував пенальті за фол на Сака.

Але кінцівка була за французами. Спочатку Жиру повернув перевагу французам, а за кілька хвилин Англія отримала право на ще один пенальті. Втім цього разу Гаррі підвів свою команду, пробивши з позначки вище воріт. Далі пройшли "Ле Бле".

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Чого чекати на Мундіалі-2026?

До Мундіалю-2026 Кейн підходить із 8-ма голами на Мундіалях та великими надіями увійти в історію. По-перше, 32-річний Гаррі мріє привести Кубок світу в Англію, де його не бачили з 1966 року.

По-друге, форвард може покращити свій показник в рейтингу бомбардирів усіх збірних за весь час. Наразі він має 78 голів і якщо гратиме за команду ще бодай 2 – 3 роки, цілком може досягти позначки у сотню м'ячів.

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По-третє, у Гаррі є шанс поборотися за бомбардирський рекорд Мірослава Клозе. Саме німець є найкращим бомбардиром в історії Мундіалів із 16-ма голами.

Так, в цій гонці ще є Ліонель Мессі (13), Кіліан Мбаппе (12) та Кріштіану Роналду (8), але Кейн здатен влаштовувати гольові феєрії. 61 точний удар за Баварію в сезоні 2025 – 2026 довели, що Гаррі наразі у неймовірній формі.