Підопічні Дідьє Дешама відіграють свій стартовий поєдинок в рамках квартету І. Суперником "Ле Бле" стане збірна Сенегалу, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися матч?

Дивитися матч Франція – Сенегал онлайн можна буде в Україні. Офіційним транслятором всіх ігор чемпіонату світу-2026 є ОТТ-платформа Megogo.

Саме на сайті цієї компанії і буде доступна пряма трансляція матчу Франція – Сенегал. Гру покаже канал "Megogo Футбол Перший", який доступний за підписками "Спорт" та MEGOPACK.

Гра пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Початок – о 22:00 за київським часом. Коментувати зустріч будуть Сергій Лук'яненко та Віталій Похвала.

За годину до старту зустрічі, о 20:45, розпочне свою роботу аналітична студія на Megogo. Ведучою програми стане Олександра Кучеренко, тоді як експертами виступлять Роман Бебех та Олександр Головко.

Чи зможе Франція стартувати з перемоги?

Французи стали гегемонами Мундіалю останніх років. У 2018 році підопічні Дешама виграли Кубок світу, тоді як у 2022-му знову вийшли у фінал. Проте у битві проти Аргентини "Ле Бле" поступились в серії пенальті.

Тепер же ЧС-2026 стане останнім турніром для Дешама на чолі Франції, після чого збірну має очолити Зінедін Зідан. Команда має солідний підбір гравців, тому і розглядається одним з головних фаворитів Мундіалю.

Але група "Ле Бле" дісталась важка. Вже у першому матчі французам протистоятиме де-факто найсильніша команда Африки Сенегал, яка по грі виграла фінал КАН у лютому цього року.

Проте через відхід гравців з поля з метою бойкотувати фінал Сенегалу виписали технічну поразку. Але "леви Теранги" все одно залишаються із солідним підбором талантів. Команда точно готова дати бій віцечемпіонам світу!