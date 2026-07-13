В першому півфіналі між собою зійдуться дві топ-збірні з Європи – Франція та Іспанія. Згідно з календарем ЧС-2026, зустріч відбудеться у Далласі 14 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Скільки коштують півфіналісти ЧС-2026?
Обидві команди підходили до турніру в якості головних претендентів на титул. Це недивно, адже французи та іспанці мають ледь не найкращий підбір гравців серед усіх.
Згідно з сайтом Transfermarkt, загальна вартість футболістів у заявці кожної з команд перевищує 1 мільярд євро. За цим показником обидві збірні входять у топ-3 серед усіх команд на Мундіалі.
Франція має найдорожчий склад, підопічних Дешама оцінюють у 1,52 мільярда євро. Що ж стосується іспанців, то вартість 26-ти гравців "фурії рохи" дешевша на 300 мільйонів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Найдорожчі збірні ЧС-2026:
- Франція – 1,52 мльярда євро
- Англія – 1,36 мільярда євро
- Іспанія – 1,22 мільярда євро
- Португалія – 1,01 мільярда євро
- Німеччина – 947 мільйонів євро
- Бразилія – 928,2 мільйона євро
- Аргентина – 807,5 мільйона євро
- Нідерланди – 754,2 мільйона євро
- Норвегія – 589,9 мільйона євро
- Бельгія – 547,5 мільйона євро
Цінник підопічних де ла Фуенте сягнув 1,22 мільярда, що є третім показником серед усіх команд ЧС-2026. Окрім Франції, дорожче була оцінена лише збірна Англії (1,36 мільярда).
Які гравці мають найвищий цінник?
Проте якщо брати найдорожчого гравця на обидві команди-суперниці по півфіналу, то тут перше місце належить саме іспанцю. Мова про зірку Барселони Ламіна Ямаля.
Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:
|
|
ФРАНЦІЯ
|
ІСПАНІЯ
|
1
|
Кіліан Мбаппе
|
180 млн
|
Ламін Ямаль
|
200 млн
|
2
|
Майкл Олісе
|
150 млн
|
Педрі
|
150 млн
|
3
|
Дезіре Дуе
|
120 млн
|
Пау Кубарсі
|
80 млн
|
4
|
Усман Дембеле
|
100 млн
|
Мартін Субіменді
|
60 млн
|
5
|
Вільям Саліба
|
100 млн
|
Дані Ольмо
|
60 млн
18-річний хлопець коштує аж 200 мільйонів євро. Проте Франція має кращий підбір гравців загалом та глибший склад. У "Ле Бле" аж п'ять футболістів мають цінник більше сотні мільйонів.
У іспанців таких лише двоє. Окрім Ямаля, мова про його партнера по Барселоні Педрі. При цьому якщо взяти орієнтовні склади команд на півфінал, то Іспанія має перевагу на п'яти позиціях.
|
|
ФРАНЦІЯ
|
ЦІНА (млн євро)
|
ІСПАНІЯ
|
ВОРОТАР
|
Майк Меньян
|
20
|
22
|
Унаї Сімон
|
ПРАВИЙ ЗАХИСНИК
|
Жюль Кунде
|
60
|
35
|
Педро Порро
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК
|
Вільям Саліба
|
100
|
8
|
Аймерік Ляпорт
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК
|
Дайо Упамекано
|
70
|
80
|
Пау Кубарсі
|
ЛІВИЙ ЗАХИСНИК
|
Люка Дінь
|
6
|
50
|
Марк Кукурелья
|
ОПОРНИЙ ХАВБЕК
|
Орельєн Чуамені
|
70
|
50
|
Родрі
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК
|
Адріен Рабьо
|
18
|
150
|
Педрі
|
ПРАВИЙ ВІНГЕР
|
Усман Дембеле
|
100
|
200
|
Ламін Ямаль
|
АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК
|
Майкл Олісе
|
150
|
60
|
Дані Ольмо
|
ЛІВИЙ ВІНГЕР
|
Дезіре Дуе
|
120
|
40
|
Алекс Баена
|
НАПАДНИК
|
Кіліан Мбаппе
|
180
|
25
|
Мікель Оярсабаль
У свою чергу у команди Дешама кращі гравці (згідно з цінників) на шести позиціях. Нагадаємо, що переможець пари Франція – Іспанія зіграє проти Аргентини або Англії у фіналі.