В першому півфіналі між собою зійдуться дві топ-збірні з Європи – Франція та Іспанія. Згідно з календарем ЧС-2026, зустріч відбудеться у Далласі 14 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують півфіналісти ЧС-2026?

Обидві команди підходили до турніру в якості головних претендентів на титул. Це недивно, адже французи та іспанці мають ледь не найкращий підбір гравців серед усіх.

Згідно з сайтом Transfermarkt, загальна вартість футболістів у заявці кожної з команд перевищує 1 мільярд євро. За цим показником обидві збірні входять у топ-3 серед усіх команд на Мундіалі.

Франція має найдорожчий склад, підопічних Дешама оцінюють у 1,52 мільярда євро. Що ж стосується іспанців, то вартість 26-ти гравців "фурії рохи" дешевша на 300 мільйонів.

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Найдорожчі збірні ЧС-2026:

  1. Франція – 1,52 мльярда євро
  2. Англія – 1,36 мільярда євро
  3. Іспанія – 1,22 мільярда євро
  4. Португалія – 1,01 мільярда євро
  5. Німеччина – 947 мільйонів євро
  6. Бразилія – 928,2 мільйона євро
  7. Аргентина – 807,5 мільйона євро
  8. Нідерланди – 754,2 мільйона євро
  9. Норвегія – 589,9 мільйона євро
  10. Бельгія – 547,5 мільйона євро

Цінник підопічних де ла Фуенте сягнув 1,22 мільярда, що є третім показником серед усіх команд ЧС-2026. Окрім Франції, дорожче була оцінена лише збірна Англії (1,36 мільярда).

Які гравці мають найвищий цінник?

Проте якщо брати найдорожчого гравця на обидві команди-суперниці по півфіналу, то тут перше місце належить саме іспанцю. Мова про зірку Барселони Ламіна Ямаля.

Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:

ФРАНЦІЯ

ІСПАНІЯ

1

Кіліан Мбаппе

180 млн

Ламін Ямаль

200 млн

2

Майкл Олісе

150 млн

Педрі

150 млн

3

Дезіре Дуе

120 млн

Пау Кубарсі

80 млн

4

Усман Дембеле

100 млн

Мартін Субіменді

60 млн

5

Вільям Саліба

100 млн

Дані Ольмо

60 млн

18-річний хлопець коштує аж 200 мільйонів євро. Проте Франція має кращий підбір гравців загалом та глибший склад. У "Ле Бле" аж п'ять футболістів мають цінник більше сотні мільйонів.

У іспанців таких лише двоє. Окрім Ямаля, мова про його партнера по Барселоні Педрі. При цьому якщо взяти орієнтовні склади команд на півфінал, то Іспанія має перевагу на п'яти позиціях.

ФРАНЦІЯ

ЦІНА (млн євро)

ІСПАНІЯ

ВОРОТАР

Майк Меньян

20

22

Унаї Сімон

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Жюль Кунде

60

35

Педро Порро

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК

Вільям Саліба

100

8

Аймерік Ляпорт

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК

Дайо Упамекано

70

80

Пау Кубарсі

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Люка Дінь

6

50

Марк Кукурелья

ОПОРНИЙ ХАВБЕК

Орельєн Чуамені

70

50

Родрі

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК

Адріен Рабьо

18

150

Педрі

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Усман Дембеле

100

200

Ламін Ямаль

АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК

Майкл Олісе

150

60

Дані Ольмо

ЛІВИЙ ВІНГЕР

Дезіре Дуе

120

40

Алекс Баена

НАПАДНИК

Кіліан Мбаппе

180

25

Мікель Оярсабаль

У свою чергу у команди Дешама кращі гравці (згідно з цінників) на шести позиціях. Нагадаємо, що переможець пари Франція – Іспанія зіграє проти Аргентини або Англії у фіналі.