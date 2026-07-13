В першому півфіналі між собою зійдуться дві топ-збірні з Європи – Франція та Іспанія. Згідно з календарем ЧС-2026, зустріч відбудеться у Далласі 14 липня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують півфіналісти ЧС-2026?

Обидві команди підходили до турніру в якості головних претендентів на титул. Це недивно, адже французи та іспанці мають ледь не найкращий підбір гравців серед усіх.

Згідно з сайтом Transfermarkt, загальна вартість футболістів у заявці кожної з команд перевищує 1 мільярд євро. За цим показником обидві збірні входять у топ-3 серед усіх команд на Мундіалі.

Франція має найдорожчий склад, підопічних Дешама оцінюють у 1,52 мільярда євро. Що ж стосується іспанців, то вартість 26-ти гравців "фурії рохи" дешевша на 300 мільйонів.

Найдорожчі збірні ЧС-2026:

Франція – 1,52 мльярда євро Англія – 1,36 мільярда євро Іспанія – 1,22 мільярда євро Португалія – 1,01 мільярда євро Німеччина – 947 мільйонів євро Бразилія – 928,2 мільйона євро Аргентина – 807,5 мільйона євро Нідерланди – 754,2 мільйона євро Норвегія – 589,9 мільйона євро Бельгія – 547,5 мільйона євро

Цінник підопічних де ла Фуенте сягнув 1,22 мільярда, що є третім показником серед усіх команд ЧС-2026. Окрім Франції, дорожче була оцінена лише збірна Англії (1,36 мільярда).

Які гравці мають найвищий цінник?

Проте якщо брати найдорожчого гравця на обидві команди-суперниці по півфіналу, то тут перше місце належить саме іспанцю. Мова про зірку Барселони Ламіна Ямаля.

Топ-5 найдорожчих гравців з обох команд:

ФРАНЦІЯ ІСПАНІЯ 1 Кіліан Мбаппе 180 млн Ламін Ямаль 200 млн 2 Майкл Олісе 150 млн Педрі 150 млн 3 Дезіре Дуе 120 млн Пау Кубарсі 80 млн 4 Усман Дембеле 100 млн Мартін Субіменді 60 млн 5 Вільям Саліба 100 млн Дані Ольмо 60 млн

18-річний хлопець коштує аж 200 мільйонів євро. Проте Франція має кращий підбір гравців загалом та глибший склад. У "Ле Бле" аж п'ять футболістів мають цінник більше сотні мільйонів.

У іспанців таких лише двоє. Окрім Ямаля, мова про його партнера по Барселоні Педрі. При цьому якщо взяти орієнтовні склади команд на півфінал, то Іспанія має перевагу на п'яти позиціях.

ФРАНЦІЯ ЦІНА (млн євро) ІСПАНІЯ ВОРОТАР Майк Меньян 20 22 Унаї Сімон ПРАВИЙ ЗАХИСНИК Жюль Кунде 60 35 Педро Порро ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Вільям Саліба 100 8 Аймерік Ляпорт ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЗАХИСНИК Дайо Упамекано 70 80 Пау Кубарсі ЛІВИЙ ЗАХИСНИК Люка Дінь 6 50 Марк Кукурелья ОПОРНИЙ ХАВБЕК Орельєн Чуамені 70 50 Родрі ЦЕНТРАЛЬНИЙ ХАВБЕК Адріен Рабьо 18 150 Педрі ПРАВИЙ ВІНГЕР Усман Дембеле 100 200 Ламін Ямаль АТАКУВАЛЬНИЙ ХАВБЕК Майкл Олісе 150 60 Дані Ольмо ЛІВИЙ ВІНГЕР Дезіре Дуе 120 40 Алекс Баена НАПАДНИК Кіліан Мбаппе 180 25 Мікель Оярсабаль

У свою чергу у команди Дешама кращі гравці (згідно з цінників) на шести позиціях. Нагадаємо, що переможець пари Франція – Іспанія зіграє проти Аргентини або Англії у фіналі.