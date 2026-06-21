В рамках другого туру "Ле Бле" зіграють із рідким гостем на чемпіонатах світу Іраком. Зустріч відбудеться у Філадельфії, початок – 23 червня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Чи поб'є Мбаппе бомбардирський рекорд?

У стартовій грі Франція продемонструвала свій високий клас. Підопічні Дешама без проблем переграли Сенегал завдяки дублю від Кіліана Мбаппе.

Цими м'ячами француз побив рекорд Олів'є Жиру. ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. Крім того, форвард довів до 14-ти кількість своїх голів на Мундіалях, увійшовши у топ-5 бомбардирів в історії турніру.

Мессі та Клозе ділять першу сходинку із 16-ма голами, на один менше у Роналдо, тоді як у Герда Мюллера паритет із Мбаппе. Ймовірно, у матчі проти Іраку Кіліан спробує вийти в одноосібні лідери.

Які шанси у Іраку?

Власне, Ірак є вкрай рідким гостем на ЧС. Команда грала на турнірі лише у 1986-му, де зазнали трьох поразок. Так само з програшу "леви Месопотамії" почали і цьогорічний Мундіаль.

Підопічні Грема Арнольда майже нічого не змогли протиставити Норвегії, програвши 1:4 з дублем від Голанда. Якщо Ірак має на меті застрибнути бодай на третє місце, збірній треба брати очки проти Франції або ж робити ставку на перемогу над Сенегалом.

При цьому, іракці мають певні кадрові проблеми, адже на гру не будуть готові Меме та Ях'я. Що стосується Франції, то у Дешама всі найсильніші гравці мають бути доступні.