В битві за бронзові нагороди зійшлись збірні Франції та Англії. Обидві команди стали невдахами півфіналів, хоч і були найдорожчими командами на Мундіалі, повідомляє 24 Канал.

Які склади виставили команди?

Зрештою матч за третє місце викликав вже не такі емоції, як півфінал чи потенційний фінал. Для Дідьє Дешама це була остання гра на чолі збірної Франції.

Крім того, Кіліан Мбаппе хотів поборотися за звання топ-бомбардира ЧС-2026. У француза по 8 голів із Ліонелем Мессі, який ще гратиме у фіналі.

Натомість збірна Англії та її тренер Томас Тухель збирались відігратися після провальної кінцівки півфіналу проти Аргентини. Але всі ці цілі не завадили тренерам задіяти ротацію.

Дешам випустив з перших хвилин Шеркі, Заїра-Емері, Конате та Гюсто. У свою чергу Тухель посадив на лаву запасних головних лідерів Кейна та Беллінгема.

Після завершення дискваліфікації в основу повернувся Кванса. Також тренер випустив Діна Гендерсона на ворота, а також Езе, Роджерса, Решфорда та Тоуні в атаку.

Франція – Англія 4:6

Голи: Мбаппе, 48, 66, Барколя, 55, Дембеле, 90+5 – Райс, 3, Конса, 19, Сака, 38, 45+2, 87 (пен), Беллінгем, 90+7.

Французи були фаворитами "бронзового матчу", проте з перших хвилин "Ле Бле" не були готові докладати максимуму для результату. І Англія одразу почала цим повністю користуватися.

Вже на третій хвилині підопічні Дешама дали Райсу пробити з дальньої відстані. Меньян навіть не відреагував на м'яч, який летів у нижній кут воріт. Як виявилось, це був лише початок побиття.

Трохи згодом Деклан вже виступив в ролі асистента, точно подавши з кутового на голову Консі. Центрбек влучно пробив у той же кут воріт Меньяна.

Як Англія знищувала французів?

Франція змогла трохи додати роботи Гендерсону, але кіпер рятував Англію після ударів Мбаппе та Олісе. Натомість під кінець першого тайму "три леви" ще більше принизили команду Дешама.

Дублем відзначився Букайо Сака, який просто знущався із захисту французів. Спочатку вінгер Арсеналу добив м'яч після того, як Решфорд не реалізував вихід сам на сам.

А згодом Сака пробив влучно після пасу Езе. Здавалось, що Франція остаточно втратила шанси на "бронзу", але Дешам зробив в перерві аж чотири заміни.

На поле вийшли Дембеле, Барколя, Упамекано та Дінь і це кардинально змінило гру. В другому таймі Англія мала мінімум моментів, тоді як Франція почала робити камбек вже на 48-й хвилині.

Що зробив Мбаппе після перерви?

Лідерство в атаці очікувано взяв на себе Мбаппе. Спочатку Кіліана віч-на-віч із кіпером вивів Олісе і нападник Реала нарешті пробив Гендерсона.

За кілька хвилин Кіліан прекрасно асистував на Барколя та допоміг тому реалізувати свій вихід один на один. А перед паузою на водопій Мбаппе скротив відставання до мінімуму, точно пробивши з лінії карного майданчика з пасу Олісе.

Цим дублем француз не тільки вийшов в одноосібні лідери бомбардирської гонки ЧС-2026 з десятьма голами. Мбаппе ще й став найкращим бомбардиром в історії Мундіалів, залишивши позаду Мессі. У нападника Реала тепер 22 точних удари на ЧС.

Кому дістались бронзові медалі?

Що ж стосується матчу, то Hydration Break пішов на користь Англії. Підопічні Тухеля дещо заспокоїли гру та змогли заробити пенальті перед компенсованим часом.

Гюсто скосив у власному майданчику Спенса і Сака впевнено пробив з позначки, оформивши хет-трик. Зрештою крихку надію Франції подарував гол Дембеле на 90+5 хвилині.

Але доволі швидко все розставив на місця Беллінгем, який вийшов на заміну та забив шостий м'яч Меньяну. Таким чином, збірна Англії здобуває бронзові нагороди ЧС-2026, а Франція прощається із Дідьє Дешамом на мінорній ноті.

Огляд матчу Франція – Англія на ЧС-2026: дивитися відео на Megogo