Бронзові нагороди Мундіалю розіграють між собою збірні Англії та Франції. Гра пройде у Маямі, початок – 19 липня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто має перевагу в протистояннях Франції та Англії?

Матч Франція – Англія є класикою світового футболу, оскільки обидві європейські команди є принциповими суперниками. Команди вже ставали чемпіонами світу та часто доходили до вирішальних стадій крупних турнірів.

За всю історію "Ле Бле" та "три леви" відіграли 32 очних матчі, з яких 24 були товариськими. Перевага на боці англійської команди – 17 перемог при п'яти нічиїх та 10-ти тріумфах Франції.

ТУРНІР МАТЧІВ ФРАНЦІЯ НІЧИЯ АНГЛІЯ Чемпіонат світу 3 1 0 2 Чемпіонат Європи 3 1 2 0 Відбір на Євро 2 1 1 0 Товариські матчі 24 7 2 15 РАЗОМ 32 10 5 17

Проте в офіційних матчах перевага вже на боці французької збірної. Команди мали по три матчі в рамках чемпіонатів світу та Європи, а також грали у відборі на Євро-1964.

Історія матчів на ЧС та Євро

У восьми офіційних матчах було по три перемоги Франції та нічиї, а також два тріумфи Англії. Зрештою на чемпіонатах Європи у "Ле Бле" була лише перемога у 2004 році.

У свою чергу матчі у 1992 та 2012 роках завершувались нічиїми. До речі, останнє протистояння Франції та Англії в рамках Євро відбулось у Донецьку.

Всі матчі між Франції та Англією на ЧС та Євро:

ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ ЧС-1966 група Англія – Франція 2:0 Хант, 38, 75 ЧС-1982 група Англія – Франція 3:1 Робсон, 1, 67, Марінер, 83 – Солер, 34 Євро-1992 група Франція – Англія 0:0 Євро-2004 група Франція – Англія 2:1 Зідан, 90+1, 90+3 (пен) – Лемпард, 38 Євро-2012 група Франція – Англія 1:1 Насрі, 39 – Лескотт, 30 ЧС-2022 1/4 фіналу Англія – Франція 1:2 Кейн, 54 (пен) – Чуамені, 17, Жиру, 78

Що ж стосується Мундіалів, то тут Англія виграла два з трьох очних матчів проти Франції. "Три леви" були сильнішими на груповій стадії чемпіонатів світу у 1966 та 1982 роках.

Але остання зустріч між командами відбулась чотири роки тому в Катарі. Той чвертьфінал запам'ятався нереалізованим пенальті від Кейна та перемогою підопічних Дешама з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Франція поступилась у півфіналі ЧС-2026 Іспанії та не змогла вийти у третій фінал Мундіалю поспіль. Натомість Англія вела в рахунку проти Аргентини, але зазнала поразки через два голи в кінці зустрічі.