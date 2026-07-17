Бронзові нагороди Мундіалю розіграють між собою збірні Англії та Франції. Гра пройде у Маямі, початок – 19 липня о 00:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Хто має перевагу в протистояннях Франції та Англії?
Матч Франція – Англія є класикою світового футболу, оскільки обидві європейські команди є принциповими суперниками. Команди вже ставали чемпіонами світу та часто доходили до вирішальних стадій крупних турнірів.
За всю історію "Ле Бле" та "три леви" відіграли 32 очних матчі, з яких 24 були товариськими. Перевага на боці англійської команди – 17 перемог при п'яти нічиїх та 10-ти тріумфах Франції.
|
ТУРНІР
|
МАТЧІВ
|
ФРАНЦІЯ
|
НІЧИЯ
|
АНГЛІЯ
|
Чемпіонат світу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
Чемпіонат Європи
|
3
|
1
|
2
|
0
|
Відбір на Євро
|
2
|
1
|
1
|
0
|
Товариські матчі
|
24
|
7
|
2
|
15
|
РАЗОМ
|
32
|
10
|
5
|
17
Проте в офіційних матчах перевага вже на боці французької збірної. Команди мали по три матчі в рамках чемпіонатів світу та Європи, а також грали у відборі на Євро-1964.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Історія матчів на ЧС та Євро
У восьми офіційних матчах було по три перемоги Франції та нічиї, а також два тріумфи Англії. Зрештою на чемпіонатах Європи у "Ле Бле" була лише перемога у 2004 році.
У свою чергу матчі у 1992 та 2012 роках завершувались нічиїми. До речі, останнє протистояння Франції та Англії в рамках Євро відбулось у Донецьку.
Всі матчі між Франції та Англією на ЧС та Євро:
|
ТУРНІР
|
СТАДІЯ
|
МАТЧ
|
РАХУНОК
|
ГОЛИ
|
ЧС-1966
|
група
|
Англія – Франція
|
2:0
|
Хант, 38, 75
|
ЧС-1982
|
група
|
Англія – Франція
|
3:1
|
Робсон, 1, 67, Марінер, 83 – Солер, 34
|
Євро-1992
|
група
|
Франція – Англія
|
0:0
|
|
Євро-2004
|
група
|
Франція – Англія
|
2:1
|
Зідан, 90+1, 90+3 (пен) – Лемпард, 38
|
Євро-2012
|
група
|
Франція – Англія
|
1:1
|
Насрі, 39 – Лескотт, 30
|
ЧС-2022
|
1/4 фіналу
|
Англія – Франція
|
1:2
|
Кейн, 54 (пен) – Чуамені, 17, Жиру, 78
Що ж стосується Мундіалів, то тут Англія виграла два з трьох очних матчів проти Франції. "Три леви" були сильнішими на груповій стадії чемпіонатів світу у 1966 та 1982 роках.
Але остання зустріч між командами відбулась чотири роки тому в Катарі. Той чвертьфінал запам'ятався нереалізованим пенальті від Кейна та перемогою підопічних Дешама з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що Франція поступилась у півфіналі ЧС-2026 Іспанії та не змогла вийти у третій фінал Мундіалю поспіль. Натомість Англія вела в рахунку проти Аргентини, але зазнала поразки через два голи в кінці зустрічі.