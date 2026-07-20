Останній матч Мундіалю традиційно став найгучнішим заходом із великою кількістю навколофутбольних подій. Правда, не обійшлось цього разу без скандалів, повідомляє 24 Канал.

Чергова ганьба від ФІФА

ФІФА вирішила організувати шоу в перерві фіналу ЧС-2026. На сцені виступили такі зірки як BTS, Мадонна та Шакіра. Крім того, організатори вирішили провести соціальну рекламу.

На полі "МетЛайф Стедіум" з’явилося величезне художнє полотно. На ньому були написи десятками різних мов світу, серед яких була і російська.

Таким жестом ФІФА хотіла закликати до єдності культур і країн світу. Власне, мовою країни-агресорки були написані такі слова як "мир", "рука об руку", "досліджувати" та "любов".



Російські слова написали на великому полотні / фото скріншот

Але і на цьому ганьба з боку організаторів не завершилась. На полотні була намальована футболка і на ній був зображений напис "Russia". ФІФА знехтувала тим, що країна-терористка продовжує вбивати українців та вести криваву війну.



Ганебний напис на полі фіналу чемпіонату світу / фото скріншот

Нагадаємо, що російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань з 2022 року після початку повномасштабної війни. Президент ФІФА Джанні Інфантіно кілька разів висловлював бажання повернути росіян у світовий футбол, але поки це рішення не було прийняте.

Зазначимо, що чемпіоном світу-2026 стала збірна Іспанії. Команда Луїса де ла Фуенте у фінальній зустрічі переграла Аргентину в екстратаймі завдяки голу Феррана Торреса.