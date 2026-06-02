Однією з останніх збірних свою заявку оголосила збірна Еквадору. Аргентинський коуч команди Себастьян Беккасесе назвав своїх 26 гравців, повідомляє La Tri.

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Коучу вдалось зібрати найсильніших гравців на Мундіаль. Серед них є і головний бомбардир в історії команди Еннер Валенсія, який забив за команду аж 49 голів.

Серед них шість м'ячів Еннер оформив на чемпіонатах світу у 2014 та 2022 роках. Наразі ж 36-річний нападник виступає за мексиканський клуб Пачука.

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Воротарі:

Ернан Галіндес (Уракан)

Мойзес Рамірес (АЕК Кіфісія)

Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто)

Захисники:

Джексон Поросо (Тіхуана)

П'єро Інкап'є (Арсенал)

Вільям Пачо (ПСЖ)

Фелікс Торрес (Інтернасьйонал)

Джоель Ордоньєс (Брюгге)

Первіс Еступіньян (Мілан)

Анхело Пресіадо (Атлетіко Мінейро)

Півзахисники:

Мойзес Кайседо (Челсі)

Деніл Кастільо (Мітьюлланд)

Джорді Альсівар (Індепендьєнте)

Алан Франко (Атлетіко Мінейро)

Педро Віте (УНАМ Пумас)

Яймар Медіна (Генк)

Кендрі Паес (Рівер Плейт)

Гонсало Плата (Фламенго)

Алан Мінда (Атлетіко Мінейро)

Джон Єбоа (Венеція)

Нападники:

Еннер Валенсія (Пачука)

Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жилуаз)

Джорді Кайседо (Атлас)

Нільсон Ангуло (Сандерленд)

Ентоні Валенсія (Антверпен)

Джеремі Аревало (Штутгарт)



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Крім того, до заявки потрапила головні зірки збірної Еквадору Мойзес Кайседо (Челсі), П'єро Інкап'є (Арсенал) та Вільям Пачо (ПСЖ). Останній є конкурентом Іллі Забарного в паризькому клубі, з яким нещодавно виграв Лігу чемпіонів.

Також варто відзначити потраплання у склад колишнього півзахисника Шахтаря Деніла Кастільо. Влітку 2023-го донечччани купили гравця у ЛДУ Кіто за 500 тисяч євро.

Проте у стані "гірників" він пробув лише півроку, відігравши шість матчів. У 2024-му гравця викупив данський Мідтьюлланд за 4 мільйони євро. У збірній Кастільо провів тільки п'ять товариських матчів, тому його викликна Мундіаль став несподіванкою.

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