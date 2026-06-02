Однією з останніх збірних свою заявку оголосила збірна Еквадору. Аргентинський коуч команди Себастьян Беккасесе назвав своїх 26 гравців, повідомляє La Tri.

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Кого викликали в збірну Еквадору?

Коучу вдалось зібрати найсильніших гравців на Мундіаль. Серед них є і головний бомбардир в історії команди Еннер Валенсія, який забив за команду аж 49 голів.

Серед них шість м'ячів Еннер оформив на чемпіонатах світу у 2014 та 2022 роках. Наразі ж 36-річний нападник виступає за мексиканський клуб Пачука.

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Воротарі:

  • Ернан Галіндес (Уракан)
  • Мойзес Рамірес (АЕК Кіфісія)
  • Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто)

Захисники:

  • Джексон Поросо (Тіхуана)
  • П'єро Інкап'є (Арсенал)
  • Вільям Пачо (ПСЖ)
  • Фелікс Торрес (Інтернасьйонал)
  • Джоель Ордоньєс (Брюгге)
  • Первіс Еступіньян (Мілан)
  • Анхело Пресіадо (Атлетіко Мінейро)

Півзахисники:

  • Мойзес Кайседо (Челсі)
  • Деніл Кастільо (Мітьюлланд)
  • Джорді Альсівар (Індепендьєнте)
  • Алан Франко (Атлетіко Мінейро)
  • Педро Віте (УНАМ Пумас)
  • Яймар Медіна (Генк)
  • Кендрі Паес (Рівер Плейт)
  • Гонсало Плата (Фламенго)
  • Алан Мінда (Атлетіко Мінейро)
  • Джон Єбоа (Венеція)

Нападники:

  • Еннер Валенсія (Пачука)
  • Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жилуаз)
  • Джорді Кайседо (Атлас)
  • Нільсон Ангуло (Сандерленд)
  • Ентоні Валенсія (Антверпен)
  • Джеремі Аревало (Штутгарт)


Як виглядає заявка Еквадора на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Еквадору

Хто з ексгравців Шахтаря зіграє на ЧС-2026?

Крім того, до заявки потрапила головні зірки збірної Еквадору Мойзес Кайседо (Челсі), П'єро Інкап'є (Арсенал) та Вільям Пачо (ПСЖ). Останній є конкурентом Іллі Забарного в паризькому клубі, з яким нещодавно виграв Лігу чемпіонів.

Також варто відзначити потраплання у склад колишнього півзахисника Шахтаря Деніла Кастільо. Влітку 2023-го донечччани купили гравця у ЛДУ Кіто за 500 тисяч євро.

Проте у стані "гірників" він пробув лише півроку, відігравши шість матчів. У 2024-му гравця викупив данський Мідтьюлланд за 4 мільйони євро. У збірній Кастільо провів тільки п'ять товариських матчів, тому його викликна Мундіаль став несподіванкою.

Чого чекати від Еквадору на Мундіалі?

  • "Ла Трі" без проблем подолали кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце у таблиці відбору. При цьому у 18-ти матчах еквадорці пропустили всього п'ять м'ячів.
  • Це буде лише п'ята участь південноамериканської збірної на Мундіалі. Вперше Еквадор потрапив на турнір у 2002-му, а у 2006-му вперше та поки востаннє вийшов у плей-оф.
  • Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Еквадор опинився у групі E. Суперниками підопічних Баккасесе будуть Кот-д'Івуар (15 червня), Кюрасао (21 червня) та Німеччина (25 червня).