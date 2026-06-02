Однією з останніх збірних свою заявку оголосила збірна Еквадору. Аргентинський коуч команди Себастьян Беккасесе назвав своїх 26 гравців, повідомляє La Tri.
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Кого викликали в збірну Еквадору?
Коучу вдалось зібрати найсильніших гравців на Мундіаль. Серед них є і головний бомбардир в історії команди Еннер Валенсія, який забив за команду аж 49 голів.
Серед них шість м'ячів Еннер оформив на чемпіонатах світу у 2014 та 2022 роках. Наразі ж 36-річний нападник виступає за мексиканський клуб Пачука.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Воротарі:
- Ернан Галіндес (Уракан)
- Мойзес Рамірес (АЕК Кіфісія)
- Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто)
Захисники:
- Джексон Поросо (Тіхуана)
- П'єро Інкап'є (Арсенал)
- Вільям Пачо (ПСЖ)
- Фелікс Торрес (Інтернасьйонал)
- Джоель Ордоньєс (Брюгге)
- Первіс Еступіньян (Мілан)
- Анхело Пресіадо (Атлетіко Мінейро)
Півзахисники:
- Мойзес Кайседо (Челсі)
- Деніл Кастільо (Мітьюлланд)
- Джорді Альсівар (Індепендьєнте)
- Алан Франко (Атлетіко Мінейро)
- Педро Віте (УНАМ Пумас)
- Яймар Медіна (Генк)
- Кендрі Паес (Рівер Плейт)
- Гонсало Плата (Фламенго)
- Алан Мінда (Атлетіко Мінейро)
- Джон Єбоа (Венеція)
Нападники:
- Еннер Валенсія (Пачука)
- Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жилуаз)
- Джорді Кайседо (Атлас)
- Нільсон Ангуло (Сандерленд)
- Ентоні Валенсія (Антверпен)
- Джеремі Аревало (Штутгарт)
Як виглядає заявка Еквадора на чемпіонат світу-2026 / фото збірної Еквадору
Хто з ексгравців Шахтаря зіграє на ЧС-2026?
Крім того, до заявки потрапила головні зірки збірної Еквадору Мойзес Кайседо (Челсі), П'єро Інкап'є (Арсенал) та Вільям Пачо (ПСЖ). Останній є конкурентом Іллі Забарного в паризькому клубі, з яким нещодавно виграв Лігу чемпіонів.
Також варто відзначити потраплання у склад колишнього півзахисника Шахтаря Деніла Кастільо. Влітку 2023-го донечччани купили гравця у ЛДУ Кіто за 500 тисяч євро.
Проте у стані "гірників" він пробув лише півроку, відігравши шість матчів. У 2024-му гравця викупив данський Мідтьюлланд за 4 мільйони євро. У збірній Кастільо провів тільки п'ять товариських матчів, тому його викликна Мундіаль став несподіванкою.
Чого чекати від Еквадору на Мундіалі?
- "Ла Трі" без проблем подолали кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце у таблиці відбору. При цьому у 18-ти матчах еквадорці пропустили всього п'ять м'ячів.
- Це буде лише п'ята участь південноамериканської збірної на Мундіалі. Вперше Еквадор потрапив на турнір у 2002-му, а у 2006-му вперше та поки востаннє вийшов у плей-оф.
- Згідно з жеребкуванням ЧС-2026, Еквадор опинився у групі E. Суперниками підопічних Баккасесе будуть Кот-д'Івуар (15 червня), Кюрасао (21 червня) та Німеччина (25 червня).