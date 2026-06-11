Мундіаль-2026 стартує на тлі численних політичних суперечок та проблем із в'їздом окремих делегацій до США. Однією з найскладніших залишається ситуація навколо збірної Ірану, повідомляє BBC.

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Що сказав Інфантіно?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що зробив усе можливе, аби іранська команда взяла участь у Мундіалі. За його словами, він навіть був готовий особисто приїхати до Тегерана та привезти збірну на турнір автобусом.

Якби мені довелося їхати автобусом до Тегерана і самому везти команду сюди, я б це зробив,

– заявив Інфантіно.

Очільник ФІФА додав, що в Ірані відповіли жартома: мовляв, вони й самі готові сісти за кермо та доїхати на чемпіонат світу.

Чому участь Ірану була під питанням?

Протягом останніх місяців участь Ірану у світовій першості неодноразово ставилася під сумнів через напружені відносини між Тегераном та Вашингтоном. У ФІФА навіть довелося окремо гарантувати, що команда зіграє свої матчі відповідно до календаря турніру.

Через проблеми з візами та безпековими питаннями іранці були змушені перенести свою базу зі США до Мексики. Крім того, частина представників делегації зіткнулася з труднощами при отриманні дозволів на в'їзд.

ФІФА не змінила свою позицію

Інфантіно наголосив, що ФІФА від самого початку наполягала на участі Ірану у чемпіонаті світу. Президент організації неодноразово заявляв, що не існує жодного "плану Б" щодо заміни збірної, яка здобула путівку на турнір спортивним шляхом.

Нагадаємо, Іран кваліфікувався на ЧС-2026 достроково та проведе матчі групового етапу проти Єгипту, Бельгії та Нової Зеландії.

Раніше повідомлялося, що вболівальники збірної Ірану не зможуть підтримати свою команду на стадіонах США під час Мундіалю.