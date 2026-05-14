Турнір у Канаді, США та Мексиці ще не стартував, а один із господарів уже гучно привернув увагу нестандартною ініціативою. У Торонто вирішили поєднати футбольне свято з кампанією сексуального здоров'я, зробивши ставку на креатив і гумор, повідомляє офіційний сайт канадського міста.

Яку акцію підготували в Торонто?

Toronto Public Health очікує понад 300 тисяч гостей під час матчів чемпіонату світу, тож запустить розповсюдження сотень тисяч безкоштовних презервативів у лімітованих футбольних обгортках. Слогани кампанії обіграють футбольну тематику – серед варіантів "Block those shots!" (Блокуй ці удари! – укр.) і "What a finish!" (Який фініш).

Організатори пояснюють, що мета акції – зменшити ризики поширення інфекцій, а також нагадати туристам і місцевим мешканцям про важливість безпечного сексу під час великого міжнародного свята.

Не перший експеримент: спорт і презервативи давно йдуть поруч

Для Торонто це не нова практика – місто вже проводило подібні кампанії під час світового прайду та Панамериканських ігор. Тепер же ЧС-2026 став приводом повернути ініціативу в ще більш гучному форматі.

До слова, тема презервативів на великих спортивних подіях регулярно викликає резонанс: напередодні Олімпіади-2026 також активно обговорювали питання забезпечення спортсменів засобами захисту та можливі логістичні труднощі.

Контрацептиви під час минулих зимових Ігор розмели як гарячі пиріжки, здебільшого – в якості сувеніру.