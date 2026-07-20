Відтепер на Мундіалі виступає 48 команд, які розподіляються на 12 груп по чотири. Відповідно на ЧС-2026 було зіграно аж 104 поєдинки, повідомляє 24 Канал.

Коли буде наступний Мундіаль?

Крім того, вперше в історії турнір проходив одразу в трьох країнах - США, Канаді та Мексиці. Тепер же наступного чемпіонату світу фанатам доведеться чекати аж чотири роки.

24-ий за ліком Мундіаль має відбутися влітку 2030 року. Символічно, що одним з господарів турніру буде Іспанія, яка як раз і виграла чемпіонат світу у 2026-му.

При цьому наступний турнір вперше пройде на території аж шести країн. Причина в тому, що чемпіонат світу буде присвячений 100-річчю змагання, оскільки перший Мундіаль був проведений саме у 1930 році.

Хто прийматиме ЧС-2030?

Тому ФІФА вирішила, що три матчі-відкриття змагання пройдуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї відповідно. Перша з цих країн як раз була господаркою ЧС у 1930-му та власне виграла його.

Аргентина ж тоді вийшла у фінал. Втім, у цих південноамериканських країнах відбудуться лише по одній грі. Всі інші поєдики Мундіалю приймуть Іспанія, Португалія та Марокко.

Наразі невідомо, де саме пройде фінал ЧС, але з великою долею ймовірності це буде Іспанія. Фаворитами на цю місію вважаються Мадрид та Барселона.

Що цікаво, всі шість країн, які прийматимуть Мундіаль-2030, автоматично пройдуть на турнір без кваліфікації. Таким чином, у південноамериканському відборі має взяти участь тільки сім команд.

Наразі очікується, що кількість учасників також становитиме 48 збірних. Проте під час чемпіонату світу-2026 президент ФІФА Джанні Інфантіно схвально відгукувався про ідею розширення заявки до 64-х команд.

Нагадаємо, що у фіналі нещодавнього ЧС Іспанія переграла в екстратаймах Аргентину завдяки голу Феррана Торреса. Для "фурії рох" це другий Кубок світу в її історії.