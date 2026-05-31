Підготовка одного з учасників майбутнього мундіалю несподівано опинилася під загрозою за лічені дні до старту турніру. У Південно-Африканській Республіці вже назвали ситуацію ганьбою для футбольних чиновників, повідомляє Reuters.

Дивіться також Поставили ультиматум: африканську збірну можуть не пустити на чемпіонат світу-2026

Що відбулося з командою?

Збірна ПАР мала вирушити чартерним рейсом до мексиканського міста Пачука, де команда планувала завершити підготовку до чемпіонату світу. Однак виліт довелося відкласти після того, як частина футболістів та представників делегації не отримала необхідні візи.

За даними місцевих ЗМІ, затримка стала безстроковою. Міністр спорту ПАР Гейтон Маккензі жорстко розкритикував футбольну асоціацію країни та заявив, що відповідальні за цей провал мають понести покарання.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ця ситуація з поїздками та візами є ганебною і вкрай несправедливою щодо гравців та тренерського штабу. Я повідомив федерацію, що мені потрібен звіт, і що мають бути вжиті заходи проти винних у цьому безладі. Нас виставляють дурнями,

– заявив міністр спорту Південно-Африканської Республіки.

Скандали переслідують ПАР ще до старту ЧС

Ситуація з візами стала не першою проблемою для південноафриканської збірної на шляху до чемпіонату світу. Під час кваліфікації команда ледь не втратила путівку на мундіаль через адміністративну помилку із заявкою дискваліфікованого футболіста Тебого Мокоени.

Попри всі труднощі, ПАР пробилася на чемпіонат світу вперше з 2010 року. Уже 11 червня африканська команда повинна зіграти матч-відкриття турніру проти Мексики, а також зустрінеться у групі з Чехією та Південною Кореєю.