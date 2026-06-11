Матчі проходитимуть на 16-ти стадіонах у США, Канаді та Мексиці. Саме у столиці останньої країни і пройде матч-відкриття, де мексиканці поміряються силами з ПАР, повідомляє RMC Sport.

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Що трапилось в столиці Мексики?

Проте зустріч на стадіоні "Ацтека" може бути зірвана через напружену ситуацію в Мехіко. Останні дні в місті тривають масові протести вчителів та працівників освіти.

За день до матчу-відкриття мітингувальники заблокували доступ до стадіону "Ацтека". Вони вимагають підвищення заробітної плати та скасування закону про пенсійну реформу.

Протестувальники також утворили наметове містечко біля центральної площі Мехіко. Саме там було створено фан-зону, але тепер її функціонування під питанням.

Президентка країни Клаудія Шейнбаум у вівторок назвала протести "провокацією". Вона закликала педагогів не чинити тиск на футбольну інфраструктуру.

При цьому політки виключила можливість залучення поліції для силового розгону мітингів. Шейнбаум впевнена, що правоохоронці Мехіко гарантують проведення відкриття ЧС-2026 у мирі та спокої.

Нагадаємо, що матч Мексика – ПАР розпочнеться 11 червня о 22:00 за київським часом. За півтори години до цього на стадіоні "Ацтека" пройде церемонія відкриття Мундіалю за участі зіркової співачки Шакіри.