В битві за трофей залишились команди, які вже вигравали його раніше. Франція гратиме проти Іспанії, а Англія зустрінеться із Аргентиною, повідомляє 24 Канал.

Чи пройде Франція іспанців?

Перед стартом турніру шанси іспанців та французів розцінювались як найвищі з усіх. Зрештою лише одна з цих команд вийде у фінал. Наразі ж більшість експертів бачать Францію головним претендентом.

Підопічні Дешама впевнено пройшли непросту групу, а також розгромили Швецію в 1/16 фіналу. В усіх цих зустрічах "Ле Бле" забивали мінімум по три м'ячі.

Після цього у французів була важка перемога над Парагваєм (1:0), а також тріумф на класі проти Марокко. Що ж стосується Іспанії, то команда навпаки набирає форму з кожною грою.

Після нічиєї з Кабо-Верде були впевнені перемоги над Саудівською Аравією, Уругваєм та Австрією. А в останніх двох іграх підопічні де ла Фуенте в кінцівці виривали перемогу над Португалією та Бельгією.

Чого чекати від матчу Англія – Аргентина?

Очікується, що саме переможець пари Франція – Іспанія буде фаворитом у фіналі. Але і у другому півфіналі зійдуться між собою дві топові команди.

Англія втратила бали лише проти Гани, але при цьому здобувала яскраві перемоги над непростими хорватами, мексиканцями та норвежцями. Нерідко гра йшла не за планом Тухеля, тож команді доводилось демонструвати характер.

А ось Аргентина навпаки чим далі, тим менш переконливо грала. Після феєрії в групі з максимумом очок "альбіселесте" із проблемами проходили Кабо-Верде, Єгипет та Швейцарію.

Скільки чемпіонатів світу вигравали команди?

В першому та третьому випадках знадобились екстратайми. Власне, Аргентина в списку півфіналістів є найбільш титулованою командою, адже вже три рази вигравала Кубок світу.

У свою чергу французи двічі підіймали трофей над головою, а Іспанія та Англія – по одному разу. Цікаво, що на ЧС-2026 може повторитися попередній фінал Мундіалю.

У 2022 році Франція та Аргентина видали шалений матч в Катарі, який завершився 3:3. У підсумку південноамериканці тріумфували в серії пенальті.

При цьому може утворитися і реінкарнація фіналу Євро дворічної давнини. У 2024 році в битві за континентальну першість Іспанія переграла у фіналі Англію з рахунком 2:1.