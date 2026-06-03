Підготовка дебютанта мундіалю опинилася під загрозою після рішення влади іспанського міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон. Там заборонили проведення товариської гри, яка була запланована на 9 червня, пише ВВС.

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Чому скасували матч?

Влада іспанського міста скасувала поєдинок між Демократичною Республікою Конго та Чилі через занепокоєння ситуацією з Еболою. Відповідний указ підписав мер міста Хуан Франко після консультацій із регіональними медичними службами.

За словами чиновника, надані документи не змогли повністю підтвердити відсутність будь-яких ризиків для здоров'я населення. Тому місцева влада вирішила діяти за принципом максимальної обережності та відкликала дозвіл на проведення зустрічі.

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ДР Конго шукає вихід із ситуації

У Федерації футболу ДР Конго заявили, що команда дотримується всіх медичних та регуляторних вимог. Збірна вже готується в Бельгії, а більшість футболістів і представників штабу постійно проживають у Європі та останнім часом не відвідували батьківщину.

Конголезька сторона веде переговори з іспанською федерацією та місцевою владою щодо можливого перенесення матчу на інший стадіон.

Раніше повідомлялося, що вболівальників африканської збірної можуть не пустити на мундіаль через спалах Еболи.

Нагадаємо, ДР Конго вперше за 52 роки зіграє на чемпіонаті світу. На мундіалі команда потрапила до групи K, де зустрінеться з Португалією, Колумбією та Узбекистаном.