На відміну від минулих стадій плей-оф, 1/4 фіналу обійшлась без серій пенальті. Правда, у двох зустрічах знадобились екстратайми, щоб визначити переможця, повідомляє 24 Канал.

Як завершились чвертьфінальні битви?

Англія обіграла Норвегію після другого голу Беллінгема на 92-й хвилині. У свою чергу Аргентина дотисла Швейцарію завдяки голам Альвареса та Мартінеса після основного часу.

Перемога Іспанії над Бельгією теж не була легкою. Підопічні де ла Фуенте вперше пропустили на турнірі та були близькі до екстратаймів. Але помилка резервного воротаря Ламменса разом із гольовим чуттям Меріно врятували "фурію роху".

І лише Франція тріумфувала над Марокко із комфортним результатом. "Ле Бле" забили двічі після перерви зусиллями Мбаппе та Дембеле. Перший ще й віддав асист на другого.

Результати 1/4 фіналу ЧС-2026:

Франція – Марокко 2:0

Іспанія – Бельгія 2:1

Норвегія – Англія 1:2

Аргентина – Швейцарія 3:1

Хто гратиме у півфіналах?

Таким чином, вже сформувались пари 1/2 фіналу чемпіонату світу. До цієї стадії дійшли виключно гранди світового футболу, які раніше вже вигравали Кубок.

Франція зустрінеться з Іспанією, з якою раніше грала в фіналах Євро та Ліги націй. "Ле Бле" має у своєму активі два Кубка світу, тоді як іспанці – один.

У свою чергу Англія матиме принциповий бій проти чинних чемпіонів світу Аргентини. "Три леви" лише у 1966-му ставали найкращою командою світу. У свою чергу "альбіселесте" мають найбільше трофеїв зі списку чинних півфіналістів (3).

Розклад матчів 1/2 фіналу ЧС-2026:

14 липня, 22:00. Франція – Іспанія (Даллас)

Франція – Іспанія 15 липня, 22:00. Англія – Аргентина (Атланта)

Якщо основний час завершиться внічию, команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо і там переможець не буде виявлений, доля путівки в наступну стадію буде вирішена в серії пенальті.

Фінал чемпіонату світу-2026 пройде у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Згідно з розкладом ЧС-2026, гра запланована на неділю, 19 липня, початк – о 22:00 за київським часом.