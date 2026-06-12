Проте центральним матчем поточного тижня обіцяє стати бій між Бразилією та Марокко в ніч проти неділі. Гра пройде в Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум". Початок – 14 червня о 01:00 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

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Чи зможуть бразильці вдало стартувати?

Бразильці підходять до Мундіалю-2026 із величезними амбіціями. Команда має шикарний кадровий підбір гравців, а за рік до ЧС ще й посилилась топовим тренером.

Вперше за довгий час команду очолив іноземець Карло Анчелотті. Для італійця це перший досвід роботи зі збірними, але його п'ять тріумфів у Лізі чемпіонів красномовно підтверджують клас спеціаліста.

Надії "селесао" покладені в першу чергу на космічний дует вінгерів Вінісіус – Рафінья, які розривають в Ла Лізі. Також в команді є досвідчені Аліссон, Магальяес, Фабіньо та Каземіро.

А в атаці є можливість посилити склад за допомогою Ігора Тьяго, Куньї та Ендріка. Що ж стосується Неймара, то у стартовій зустрічі нападник Сантоса точно не допоможе через травму.

Вже у першій зустрічі турніру на Бразилію чекає непросте випробування. Марокко підходить до ЧС-2026 у більш статусному становищі, адже на минулому Мундіалі зайшов далі.

Команда Валіда Реграгі знатно пошуміла в Катарі, ставши першою африканською командою у півфіналі чемпіонатів світу. При цьому на своєму шляху марокканці вибили потужні Бельгію, Іспанію та Португалію.

Проте останні зміни в африканській збірній можуть вплинути на неї негативно. По-перше, Марокко став чемпіоном Африки, але не на футбольному полі. Вирішальний матч домашнього КАН вони програли Сенегалу.

Однак пізніше "левам Теранги" присудили технічну поразку за достроковий відхід гравців з поля. А після цього марокканців залишив їх наставник Валід Реграгі, який і виводив їх у півфінал ЧС. На фоні цього Хакімі, Браїм Діас та компанія можуть зазнати регресу.