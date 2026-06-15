Особливо в епіцентрі уваги будуть "червоні дияволи", які зустрінуться із Єгиптом. Гра відбудеться в Сіетлі 15 червня, початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Еквадор не встояв: талант Манчестер Юнайтед вирвав для Кот-д'Івуара важливу перемогу на ЧС-2026

Чого чекати від Бельгії?

Бельгійська збірна наразі переживає зміну поколінь. "Золота команда", яка брала "бронзу" на ЧС-2018 та виходила у чвертьфінал Євро-2020, вже майже повністю пішла "на пенсію".

Серед них в команді ще лишились визнані лідери Тібо Куртуа, Кевін Де Брюйне, Ромелу Лукаку та Аксель Вітсель. Тепер же Руді Гарсія має спиратися на нове покоління бельгійців.

Ймовірно, воно не буде таким обдарованим, як попереднє, але все ж є чимало цікавих гравців. До прикладу, на фланзі запалює Доку з Манчестер Сіті, лідером центру поля став Тілеманс із Астон Вілли.

В нападі ж навіть не гарантоване місце для топ-бомбардира Лукаку. Центрфорвардом може зіграти де Кетеларе або Лукебакіо. Цим хлопцям треба доводити свої високі амбіції.

На щастя для Бельгії, група на ЧС-2026 їй випала доволі проста. Перший суперник в особі Єгипта виглядає найсильнішим суперником з усіх, але африканці підходять до турніру зі своїми проблемами.

Це лише четверта участь "фараонів" на Мундіалях і в жодному з минулих випадків збірна не виходила у плей-оф. Головні сподівання єгиптян покладені на двох зіркових форвардів Мохамеда Салаха та Омара Мармуша.

Проте перший провів слабкий сезон за Ліверпуль і наразі знаходиться у пошуку команди. Мармуш же не є основним у Манчестер Сіті та також не вражає результативністю. Тому єгиптяни виглядають зручним суперником для успішного старту Бельгії на ЧС.