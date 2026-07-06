Збірна Аргентини зійдеться із командою Єгипту. Зустріч відбудеться в Атланті, початок – 7 липня о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Шалений м'яч Кабо-Верде та геніальний Мбаппе: 10 найкращих голів 1/16 фіналу чемпіонату світу

Як Аргентина ледь не вилетіла?

Шлях "альбіселесте" на Мундіалі до останнього виглядав ідеальним. Аргентинці без проблем кваліфікувались на ЧС-2026, випередивши найближчого переслідувача аж на 10 очок.

В групі ж підопічні Ліонеля Скалоні здобули три впевнені перемоги проти Алжиру, Австрії та Йорданії. Героєм аргентинців став тезка головного тренера Мессі.

39-річний форвард Інтер Маямі забивав у кожній зустрічі, допомігши Аргентині виграти групу. Проте в 1/16 фіналу "альбіселесте" несподівано отримали проблеми від скромного Кабо-Верде.

Підопічні Скалоні двічі виходили вперед і суперник двічі знаходив сили відновити паритет. Команда Бубісти навіть зуміла затягнути матч в ектратайми, але там не змогла відповісти на третій м'яч Аргентини (3:2).

Тим не менш, ця гра не залишилась без голу від Мессі. Лео забив вже у восьмому матчі ЧС поспіль, а загалом аргентинець забив 20 м'ячів на усіх турнірах.

Це залишається рекордом для Мундіалів. Що ж стосується безпосередньо ЧС-2026, то тут Мессі ділить першу сходинку гонки бомбардирів з Кіліаном Мбаппе. У обох по 7 голів, але Ліонель ще має гру в запасі.

Як Єгипет виступає на ЧС-2026?

Зрештою збірна Єгипту не виглядає надскладним суперником для Аргентини. "Фараони" достойно відіграли групу, взявши п'ять очок проти Бельгії, Нової Зеландії та Ірану.

Орієнтовні склади команд:

Аргентина: Е. Мартінес – Моліна, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко – Енцо Фернандес, Макаллістер, Паредес – Де Пауль – Мессі, Лаутаро Мартінес.

Єгипет: Шобейр – Хані, Ібрагім, Рабіа, Хафез – Лашин, Атея – Зіко, Ашур, Салах – Мармуш.

У підсумку Салах і компанія вийшли у плей-оф з другого місця і провели рівний бій проти Австралії. Путівку в 1/8 фіналу єгиптяни завоювали в серії пенальті.

Команди підходять до зустрічі без великих втрат. У Єгипта під питання залишається участь Абдельмонема, Мохамеда та Хафеза, але лише останнього можна називати основним.