Команда Ліонеля Скалоні розпочне свій шлях в плей-оф з матчу проти сенсаційної збірної Кабо-Верде. Зустріч відбудеться в Маямі, початок – 4 липня о 01:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як Мессі феєрив у групі?

Аргентинці потужно розпочали захист Кубка світу, який здобули на Мундіалі-2022. "Альбіселесте" виграли усі три матчі в групі проти Алжиру, Австрії та Йорданії, а головною зіркою очікувано став Ліонель Мессі.

Нападник відзначався в кожній із ігор та встиг набити в них шість м'ячів. Завдяки цьому Мессі не тільки очолив бомбардирський рейтинг поточного Мундіалю, а ще і побив історичний рекорд.

Ліонель став найбільш результативним гравцем усіх чемпіонатів світу, обійшовши нещодавнього рекордсмена Мірослава Клозе. Наразі аргентинець має у своєму активі 19 точних ударів на ЧС.

Як здивувало Кабо-Верде?

І схоже, що на цьому Мессі не зупиниться, адже Аргентина потрапила у доволі зручну сітку плей-оф. Першим суперником підопічних Скалоні стане сенсаційне Кабо-Верде.

Африканська команда вперше потрапила на Мундіаль, але в групі не зазнала жодної поразки. Підопічні Бубісти зіграли внічию з Іспанією, Уругваєм та Саудівською Аравією, посівши другу сходинку.

Орієнтовні склади команд:

Аргентина: Еміліано Мартінес – Моліна, Лісандро Мартінес, Отаменді, Медіна – Альмада, Фернандес, Макаллістер, Де Пауль – Мессі, Лаутаро Мартінес.

Кабо-Верде: Возінья – Морейра, Піко, Діні, Сідні Кабрал – Піна, Дуарте, Монтейро – Семеду, Мендеш – Лівраменто.

Особливо запам'яталась нульова нічия із чемпіонами Європи, де запалив 40-річний воротар Возінья. Тепер же Кабо-Верде спробує зупинити ще й чинного чемпіона світу.

"Акули" підходять до зустрічі без особливих кадрових втрат. А ось у Аргентини під питанням участь у матчі основного центрбека Крістіана Ромеро. Захисник Тоттенхема оговтується від травми, тож у цій зустрічі його може замінити ветеран Ніколас Отаменді.