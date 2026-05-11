Вже традиційно вибір гравців до заявки додає приємного головного болю наставнику. Франція має солідний підбір топових футболістів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

До теми Російський воротар змінив громадянство заради чемпіонату світу, але ФІФА може його не допустити

Чому Бонні не хоче грати за Францію?

Проте через високу конкуренцію не всі французькі футболісти прагнуть бути заграними за свою національну збірну. Напередодні ЧС-2026 стало відомо про зміну футбольного громадянства відомого форварда.

Мова про нападника Інтера Анж-Йоана Бонні, який нещодавно став чемпіоном Італії із "неррадзурі". Футболіст народився у Франції та виступав на молодіжну команду "Ле Бле".

Проте за дорослу команду французів Бонні не захотів грати. Напередодні Мундіалю Анж-Йоан вирішив отримати громадянство Кот-д'Івуару, адже має коріння з цієї країни.

На вибір 22-річного футболіста також вплинула повна відсутність інтересу з боку Франції. До молодіжної команди він востаннє викликався ще у 2024 році, а до основної команди жодного разу не залучався.

Таким чином, вже на чемпіонаті світу-2026 Бонні зможе зіграти за збірну Кот-д'Івуару. "Слони" потрапили в групу Е згідно з жеребкуванням, де зіграють проти Еквадора (15 червня), Німеччини (20 червня) та Кюрасао (25 червня).

Що відомо про Анж-Йоана Бонні?