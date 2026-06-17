У Далласі відбудеться матч фаворитів групи L Англії та Хорватії. Зустріч розпочнеться 17 червня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися матч?

Матч Англія – Хорватія онлайн буде показаний в Україні. Офіційним мовником чемпіонату світу-2026 на території нашої країни є компанія Megogo.

Саме на її ОТТ-платформі буде доступна пряма трансляція матчу Англія – Хорватія на каналі "Megogo Футбол Перший". За 40 хвилин до старту гри, о 22:20, розпочнеться передматчева аналітична студія.

Її ведучим буде Володимир Кобельков, тоді як експертами виступлять Сергій Нагорняк та Артем Дамницький. Коментаторами на матчі працюватимуть Володимир Звєров та Олександр Новак.

Чого чекати від матчу?

Англійці традиційно підходять до турніру в статусі одного з фаворитів. Під ЧС-2026 асоціація запросила німецького тренера Томаса Тухеля. який пройшов відбір на одному диханні.

Команда не тільки виграла всі матчі, а ще й не пропустила жодного голу. "Три леви" вже двічі поспіль грали у фіналах Євро, а ось на Мндіалі їх "стелею" у XXI сторіччі був півфінал у 2018-му.

Тоді Англія несподівано поступилась путівкою у фінал саме Хорватії. Загалом же "картаті" прекрасно виступають на чемпіонатах світу, адже вже тричі брали медалі турніру.

Ще у 1998-му Хорватія виграла "бронзу" на дебютному для себе ЧС. А у 2018-му підопічні Далича зупинились за крок від трофея, програвши Франції. Ба більше, у 2022-му Модрич та компанія дістались третього місця.

Зрештою очний матч Англії та Хорватії може вирішити долю першого місця у квартеті, яке потенційно подарує легшу сітку в плей-оф. Все ж Гана та Панама не виглядають рівними конкурентами для європейських команд.