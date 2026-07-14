В боротьбі за путівку до фіналу "альбіселесте" зіграють проти збірної Англії. Напередодні зустрічі став відомий арбітр, який судитиме цю гру, повідомляє ФІФА.
Хто судитиме Аргентину?
Оскільки між собою зустрічаються команди з Європи та Південної Америки, арбітри з цих континентів не могли отримати призначення. Тож ФІФА зробила свій вибір на користь рефері зі США.
Головним суддею матчу призначений 44-річний Ісмаїл Ельфат. Його асистентами будуть його співвітчизники Корі Паркер та Кайл Аткінс. Роль четвертого арбітра відведена Мауріціо Маріані з Італії.
Зазначимо, що Ельфат є уродженцем Марокко, але у 18 років переїхав до США. Там він намагався побудувати футбольну кар'єру, але доволі швидко перейшов на суддівську роботу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Що відомо про Ельфата?
Арбітр є доволі досвідченим, адже вже працював на фіналах Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та Міжконтинентального Кубка. Також у 2019-му Ельфат працював на фіналі чемпіонату світу U-20, де переможцем турніру стала Україна.
На цьому Мундіалі американець вже працював на топових матчах, таких як Іспанія – Уругвай чи Бразилія – Норвегія. Крім того, Ісмаїла вважають фартовим рефері для Ліонеля Мессі.
Арбітр працював на п'яти матчах за участі Інтер Маямі, в яких грав Лео. Всі п'ять завершились тріумфом "чапель", а сам Мессі в цих іграх забив аж шість м'ячів.
Серед них була і перемога у фіналі Кубка ліги над Нешвілом у 2023-му. Тож фанати отримали черговий привід розповсюджувати теорію щодо прихильності ФІФА до збірної Аргентини.
Як Мессі і компанія грають на ЧС-2026?
- Аргентина підійшла до турніру в статусі чинного чемпіона світу. На цьому турнірі "альбіселесте" стартували з трьох перемог в групі над Алжиром, Австрією та Йорданією.
- У плей-оф підопічні Скалоні проходили з більшими проблемами. Кабо-Верде та Швейцарія були обіграні в екстратаймах, а проти Єгипту довелось робити камбек з 0:2.
- Головною зіркою команди залишається Ліонель Мессі, який оформив вже вісім голів. Матч Англія – Аргентина відбудеться 15 липня о 22:00 за київським часом.