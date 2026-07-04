Златан Ібрагімович підтримав 18-річного австралійця Лукаса Херрінгтона після незабитого пенальті у матчі проти Єгипту. Легендарний швед зворушив уболівальників своїми словами, передає The Guardian.

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Чим запам'ятався Херрінгтон?

18-річний захисник американського клубу Колорадо Репідс Лукас Херрінгтон отримав шанс виконати один із післяматчевих пенальті у протистоянні з Єгиптом. Проте удар молодого футболіста виявився невдалим – м'яч після його пострілу влучив у поперечину.

Херрінгтон став другим гравцем збірної Австралії, який не реалізував свою спробу. Першим схибив капітан команди Гаррі Суттар. У підсумку єгиптяни перемогли в серії пенальті з рахунком 4:2 та пробилися до 1/8 фіналу Мундіалю.

Після матчу чимало критики обрушилося саме на юного захисника. Втім, на його підтримку несподівано виступив легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович.

Що сказав Златан?

Ібрагімович наголосив, що виконання пенальті завжди пов'язане з великим ризиком, а результат часто залежить від удачі.

Пенальті – це лотерея. Забиваєш – і ти герой. Не забиваєш – і, на жаль, стаєш нікчемою. Але зараз я просто хочу звернутися до нього. Тобі 18 років, ти дуже молодий. Це лише початок твоєї кар'єри. Ти проявив величезну сміливість. Не кожен би наважився. Мій друже, ти найкращий. Не слухай інших, – сказав Златан.

Слова одного з найхаризматичніших футболістів сучасності швидко розлетілися соціальними мережами та отримали схвальні відгуки вболівальників. Багато хто відзначив, що така підтримка від легенди світового футболу може допомогти Херрінгтону швидше пережити болісний момент і стати сильнішим у майбутньому.

Для самого австралійця цей чемпіонат світу став одним із перших великих турнірів у кар'єрі, тож подібний досвід, попри прикрий промах, може стати важливим кроком у його професійному розвитку.