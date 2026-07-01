Збірна Франції впевнено здолала Швецію з рахунком 3:0 та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026. Однак після матчу в центрі уваги опинився епізод за участю одного з найталановитіших французьких футболістів, пише Sports.fr.

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Що сталося?

Після фінального свистка головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підійшов до Раяна Шеркі, щоб привітати його з перемогою. Однак реакція вінгера була доволі промовистою.

На кадрах, які швидко розлетілися соцмережами, видно, що футболіст уникав зорового контакту з наставником, майже не відреагував на його слова та виглядав помітно роздратованим. Уболівальники припустили, що причиною такого ставлення стало незадоволення власною роллю в команді.

Шеркі з'явився на полі лише на 85-й хвилині зустрічі зі Швецією, коли результат фактично вже не викликав сумнівів. До цього моменту він спостерігав за грою з лави запасних.

На турнірі Шеркі майже не грає

Для 22-річного вінгера цей чемпіонат світу поки складається непросто. Попри статус одного з найяскравіших молодих футболістів Франції та переконливу гру в Манчестер Сіті, Дідьє Дешам майже не довіряє йому місце на полі.

На нинішньому Мундіалі Шеркі провів лише 55 хвилин без урахування компенсованого часу та жодного разу не потрапив до стартового складу французької збірної.

Чи стане емоційна реакція футболіста приводом для внутрішнього конфлікту в команді, наразі невідомо.

Нагадаємо, в 1/8 чемпіонату світу французи зустрінуться з Парагваєм.