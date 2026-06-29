Бразильський вінгер давно є одним із найпомітніших голосів у боротьбі проти дискримінації у світовому футболі. Тепер він відверто розповів, чому ця місія має для нього особливе значення та кого найбільше мотивує не зупинятися, передає Globo.

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Що сказав Вінісіус?

Вінісіус Жуніор заявив, що досягнення поза футбольним полем він цінує більше, ніж власні спортивні успіхи.

За словами футболіста, боротьба з расизмом дає йому можливість впливати на життя набагато більшої кількості людей. Він визнав, що зміни відбуваються не так швидко, як хотілося б, однак головне – не зупинятися.

Особливо емоційно бразилець висловився про свою родину. Він розповів, що має семирічного брата і найбільше прагне, аби наступне покоління не переживало тих проявів расизму, з якими довелося зіткнутися йому самому.

Ці досягнення за межами футбольного поля для мене набагато важливіші. Так я можу допомогти значно більшій кількості людей. Я дуже сподіваюся, що моєму братові ніколи не доведеться пережити расизм,

– сказав Вінісіус.

Не лише голи й трофеї

Футболіст наголосив, що, попри свою громадську позицію, не збирається відмовлятися від великих спортивних амбіцій. Він хоче й надалі вигравати титули та досягати нових висот у складі Реала та збірної Бразилії.

Водночас Вінісіус переконаний, що його популярність дозволяє звертати увагу на значно важливіші проблеми. Він прагне стати прикладом для молодих темношкірих хлопців, які часто не мають можливості бути почутими.

Бразилець неодноразово ставав жертвою расистських образ під час матчів чемпіонату Іспанії. Саме після цих інцидентів він почав активно виступати за жорсткішу боротьбу з дискримінацією, а його позицію підтримали багато футболістів, клубів і міжнародних спортивних організацій.