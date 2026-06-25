Черговий гучний конфлікт розгорівся навколо чемпіонату світу-2026 ще до стартового свистка одного з матчів групового етапу. Іранська сторона наполягає, що на стадіоні в Сіетлі не повинно бути жодних активностей, пов’язаних із підтримкою ЛГБТ-руху, повідомляє RMC Sport.

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Що обурило іранців?

Збірна Ірану направила до ФІФА офіційний запит щодо організації матчу третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту. Поєдинок відбудеться 27 червня, о 06:00 за київським часом на стадіоні "Люмен Філд" у Сіетлі.

Іранська сторона просить не проводити перед грою жодних церемоній та рекламних акцій, пов'язаних із ЛГБТ-символікою. У Федерації футболу Ірану наголосили, що питання має для них принципове значення.

Послалися на спільні цінності з Єгиптом

Представник іранської збірної заявив, що Іран та Єгипет є мусульманськими країнами, які поділяють схожі культурні та релігійні традиції.

За його словами, позиція обох федерацій відображає переконання значної частини населення цих держав. Саме тому Тегеран вважає, що будь-які церемонії або рекламні заходи, пов’язані з ЛГБТ-рухом, не повинні проводитися на арені під час матчу чемпіонату світу.

Наразі ФІФА офіційно не коментувала звернення іранської сторони та не повідомляла, чи буде розглядатися ця вимога перед грою Ірану та Єгипту.