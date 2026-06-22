Поєдинок другого туру Мундіалю завершився безгольовою нічиєю, однак після фінального свистка саме дії іранських футболістів стали однією з головних тем обговорення. Команда звернулася до вболівальників та світу через послання, залишене в роздягальні стадіону, повідомляє Reuters.

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Яке послання залишили іранці?

Після матчу з Бельгією іранська збірна залишила записку, в якій подякувала Лос-Анджелесу за гостинність та підтримку співвітчизників під час перших двох матчів турніру.

У тексті футболісти наголосили, що від часів давньої Персії до сучасного Ірану дух країни залишається незламним. Також гравці підкреслили, що приїхали на чемпіонат світу з гордістю, виступали з честю та залишають місто з гідністю.

Окремо в записці прозвучав заклик до миру, взаємної поваги та дружби між усіма народами світу.



Послання, яке залишили іранці в роздягальні/ Фото Reuters

Що означають хештеги #168 та #Мінаб?

Наприкінці звернення футболісти залишили хештеги #168 та #Мінаб, які мають символічне значення.

Таким чином команда вшанувала пам'ять жертв атаки на початкову школу для дівчат у місті Мінаб. За даними іранських джерел, унаслідок ракетно-бомбового удару США тоді загинули 168 дітей.

Свій заключний матч групового етапу чемпіонату світу збірна Ірану проведе в Сіетлі, де зустрінеться зі збірною Єгипту.