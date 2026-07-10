До завершення чемпіонату світу-2026 залишилося зовсім небагато, а боротьбу за трофей продовжують найсильніші збірні планети. Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, чому саме Франція, на його думку, має стати чемпіоном.
Чому Сабо вважає Францію фаворитом ЧС-2026?
Йожеф Сабо нагадав, що ще перед стартом Мундіалю назвав Францію головним фаворитом турніру. На його думку, команда Дідьє Дешама має найглибший склад серед усіх учасників.
Я ще на початку чемпіонату світу сказав, що чемпіоном буде Франція. У них є два рівноцінні склади, тренер має можливість змінювати футболістів. У них дуже хороша команда – всі ланки збалансовані. Можливим суперником у фіналі буде Аргентина. Однак все одно французи виграють,
– заявив Сабо.
"Мбаппе нагадує мені Пеле"
Окремо легендарний тренер відзначив гру Кіліана Мбаппе, якого вважає головною зіркою нинішнього чемпіонату світу.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
За словами Сабо, форвард збірної Франції значно менше залежить від партнерів, ніж норвежець Ерлінг Голанд, і здатен самотужки вирішувати долю матчів.
Кіліан Мбаппе – головна зірка цього чемпіонату. Голанд з Норвегії хороший нападник, але він більше залежить від партнерів по команді. А Мбаппе всюди встигає і все робить на швидкості. Він мені нагадує Пеле. У період моєї молодості Пеле теж був таким швидким, що хотів, те й робив на полі. Дай бог здоров'я Мбаппе, щоб він радував нас своєю грою,
– підсумував Сабо.
Нагадаємо, збірна Франція пробилася до півфіналу чемпіонату світу, здолавши Марокко в 1/4 з рахунком 2:0. Мбаппе у цій грі забив гол та віддав результативну передачу.