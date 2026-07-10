До завершення чемпіонату світу-2026 залишилося зовсім небагато, а боротьбу за трофей продовжують найсильніші збірні планети. Колишній наставник київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, чому саме Франція, на його думку, має стати чемпіоном.

Чому Сабо вважає Францію фаворитом ЧС-2026?

Йожеф Сабо нагадав, що ще перед стартом Мундіалю назвав Францію головним фаворитом турніру. На його думку, команда Дідьє Дешама має найглибший склад серед усіх учасників.

Я ще на початку чемпіонату світу сказав, що чемпіоном буде Франція. У них є два рівноцінні склади, тренер має можливість змінювати футболістів. У них дуже хороша команда – всі ланки збалансовані. Можливим суперником у фіналі буде Аргентина. Однак все одно французи виграють,

– заявив Сабо.

"Мбаппе нагадує мені Пеле"

Окремо легендарний тренер відзначив гру Кіліана Мбаппе, якого вважає головною зіркою нинішнього чемпіонату світу.

За словами Сабо, форвард збірної Франції значно менше залежить від партнерів, ніж норвежець Ерлінг Голанд, і здатен самотужки вирішувати долю матчів.

Кіліан Мбаппе – головна зірка цього чемпіонату. Голанд з Норвегії хороший нападник, але він більше залежить від партнерів по команді. А Мбаппе всюди встигає і все робить на швидкості. Він мені нагадує Пеле. У період моєї молодості Пеле теж був таким швидким, що хотів, те й робив на полі. Дай бог здоров'я Мбаппе, щоб він радував нас своєю грою,

– підсумував Сабо.

Нагадаємо, збірна Франція пробилася до півфіналу чемпіонату світу, здолавши Марокко в 1/4 з рахунком 2:0. Мбаппе у цій грі забив гол та віддав результативну передачу.