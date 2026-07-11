Інцидент стався через кілька днів після драматичного матчу 1/8 фіналу, який завершився перемогою аргентинців із рахунком 3:2. В Аргентинській футбольній асоціації вже підтвердили факт несанкціонованого доступу до своїх систем і розпочали внутрішнє розслідування, передає MDZ Radio в інстаграмі.

Які листи розіслали хакери?

Після перемоги збірної Аргентини над Єгиптом в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 кіберзлочинці атакували інформаційні ресурси Аргентинської футбольної асоціації (AFA).

Група єгипетських хакерів отримала доступ до акаунтів федерації та від їхнього імені розіслала електронні листи журналістам, акредитованим при AFA.

У повідомленні стверджувалося, що перемога Аргентини була несправедливою, а суддівство французького арбітра Франсуа Летексьє називали корумпованим. Також у листі містилися погрози: "Крадіжка не залишиться непоміченою" та "Якщо на полі не буде справедливості, не чекайте миру у своїх соціальних мережах".

Які наслідки матиме злам AFA?

За даними The Telegraph із посиланням на La Calle, під час атаки зловмисники могли отримати доступ до частини внутрішньої бази даних AFA. Йдеться про електронні адреси, IP-адреси та навіть паролі користувачів.

В Аргентинській футбольній асоціації підтвердили, що виявили факт відправлення підозрілих повідомлень із власного акаунта. Водночас наголосили, що ці листи не були створені або схвалені організацією.

У федерації повідомили про початок розслідування можливого несанкціонованого проникнення до своїх систем. Представники AFA також звернулися до журналістів із проханням не відкривати підозрілі листи та ігнорувати будь-які повідомлення, надіслані від імені асоціації, доки триває перевірка масштабу кібератаки.

Нагадаємо, після поразки від Аргентини Федерація футболу Єгипту публічно розкритикувала роботу суддівської бригади Франсуа Летексьє та закликала ФІФА відсторонити французьких арбітрів від подальшого обслуговування матчів чемпіонату світу.