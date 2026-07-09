Поєдинок між Аргентиною та Єгиптом, який завершився перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 3:2, не обійшовся без гучних суперечок. Після фінального свистка єгипетська сторона виступила з офіційною заявою, поставивши під сумнів якість арбітражу, пише ESPN.

Кого звинувачує Єгипет?

Федерація футболу Єгипту опублікувала емоційну заяву, в якій висловила невдоволення роботою суддівської бригади на чолі з французом Франсуа Летексьє у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

У заяві наголошується, що організація не може мовчати щодо суддівських рішень, а також неналежного використання системи VAR. Представники федерації переконані, що одразу кілька ключових епізодів викликали серйозні запитання щодо послідовності та справедливості арбітражу.

За словами єгипетської сторони, окремі рішення безпосередньо вплинули на перебіг зустрічі, а після гри викликали розчарування серед футболістів, тренерського штабу та численних уболівальників збірної.

У федерації вимагають поваги до команди

У Федерації футболу Єгипту наголосили, що кожен гравець національної команди заслуговує на чесне ставлення та однакове застосування футбольних правил незалежно від статусу суперника.

У заяві підкреслюється, що всі, хто представляє збірну Єгипту або підтримує її на трибунах, мають право очікувати справедливого суддівства на головному футбольному турнірі планети.

Нагадаємо, матч Аргентина – Єгипет завершився перемогою південноамериканців із рахунком 3:2. Попри поразку, єгиптяни нав'язали фавориту серйозну боротьбу, однак після фінального свистка головною темою обговорення стали не лише п'ять забитих м'ячів, а й робота арбітрів та системи відеоповторів. Саме через це Федерація футболу Єгипту вирішила публічно звернути увагу на, на її думку, суперечливі рішення суддівської бригади.