Керівництво турецького футболу провело зустріч із Вінченцо Монтеллою, щоб підбити підсумки виступу команди на Мундіалі. За її підсумками сторони домовилися продовжити співпрацю, але з низкою важливих змін, пише Takvim.

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Що відомо про долю Монтелли у збірній Туреччини?

Попри виліт збірної Туреччини вже на груповому етапі чемпіонату світу-2026, італійський фахівець Вінченцо Монтелла залишиться біля керма команди.

Після завершення турніру Турецька федерація футболу провела переговори з наставником. За їхніми підсумками сторони погодили план змін, який має допомогти команді успішніше виступити в Лізі націй, матчі якої стартують уже у вересні.

Очікується, що найближчим часом штаб Монтелли зазнає кадрових змін. До нього планують запросити ментора, а також переглянути склад тренерів, відповідальних за фізичну підготовку футболістів.

Зміниться тактика та підхід до вибору гравців

Не менш суттєві зміни торкнуться й роботи з командою. Монтелла пообіцяв гнучкіше формувати склад та активніше викликати футболістів, які демонструють хорошу форму, незалежно від їхнього статусу чи попереднього досвіду виступів за національну команду.

Також переглянуть і тактичну модель збірної. Однією з головних претензій до тренера на Мундіалі стала схема без класичного центрального нападника. Тепер італієць готовий відмовитися від цього підходу або значно частіше використовувати номінального форварда.

Нагадаємо, Туреччина завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 вже після групового етапу. У заключному турі команда здолала США з рахунком 3:2, однак цього виявилося недостатньо – турки фінішували останніми у своїй групі та достроково залишили турнір.