Мундіаль у Північній Америці продовжує дивувати не лише запеклою боротьбою на полі, а й залаштунковими інтригами. Поки одні фанати витрачають останні заощадження на квитки, Катарська федерація футболу доплачувала вболівальникам за присутність, пише The Telegraph.

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Що відомо про катарську благодійність?

Організатори профінансували близько тисячі своїх громадян, забезпечивши їм "ол інклюзив" у США, Мексиці та Канаді. Натомість від людей вимагали лише одного – палкої підтримки на стадіоні.

Катарцям повністю оплатили переліт через океан, проживання у комфортабельних готелях поблизу арен та, власне, квитки на ігри. На додачу, кожному видавали спеціальний "фанатський набір": брендовані футболки, кепки та окуляри у національних кольорах.

Усього за 24 години до заключного матчу групового етапу проти Боснії та Герцеговини в середу ввечері група футбольних "фанатів" зібралася в готелі Hyatt Regency у Сіетлі, щоб отримати необхідні інструкції. Близько 500 чоловіків і жінок, деякі з яких ніколи не були на футбольному матчі, зустріли на третьому поверсі катарські офіційні особи після того, як їм повідомили, що вони можуть безкоштовно відвідати матч чемпіонату світу з футболу.

Гроші не допомогли результату

Попри таку штучну та фінансово підігріту підтримку, катарська збірна виступила на турнірі провально. Команда не змогла нав'язати конкуренцію у групі B, де також грали Канада, Швейцарія та Боснія і Герцеговина. Катар посів останнє, четверте місце у квартеті й безславно покинув змагання.

Нагадаємо, що ЧС-2026 стартував 11 червня і триватиме до 19 липня. Чинним володарем титулу залишається збірна Аргентини, яка здобула золото на попередній першості.