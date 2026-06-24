Поєдинок між Англією та Ганою на чемпіонаті світу завершився нульовою нічиєю, а капітан англійців став одним із головних антигероїв зустрічі. Після гри автор гучних заяв вирішив звернутися до нападника з новим посланням, пише Daily Star.

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Як шаман вплинув на Кейна?

Перед матчем групового етапу ЧС-2026 між Ганою та Англією відомий ганський шаман Нана Кваку Бонсам заявив, що використає свої надприродні сили проти Гаррі Кейна. За його словами, це мало допомогти африканській збірній здобути позитивний результат.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0, а один із найкращих моментів для перемоги англійців не реалізував саме Кейн. Наприкінці матчу форвард примудрився не влучити у ворота з близької відстані, що викликало хвилю обговорень серед уболівальників.

Після фінального свистка шаман поспішив нагадати про свої слова та фактично приписав невдачу нападника власному прокляттю. Його заява швидко розлетілася соціальними мережами та стала однією з найобговорюваніших історій навколо мундіалю.

Тепер Кейн може забивати

Втім, уже за кілька днів Нана Кваку Бонсам несподівано змінив риторику. У відеозверненні він заявив, що знімає прокляття з лідера збірної Англії.

Я наймогутніший шаман у світі. Тепер я звільню Гаррі Кейна, щоб він міг забити у наступному матчі збірної Англії. Нехай він не ображається,

– сказав Бонсам.

Чи допоможе таке "розчаклування" англійському бомбардиру, стане відомо вже незабаром. У заключному турі групового етапу Англія зустрінеться з Панамою, тоді як Гана проведе вирішальний матч проти Хорватії.