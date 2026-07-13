Матч завершився перемогою аргентинців із рахунком 3:1, однак після фінального свистка найбільше обговорюють саме суддівське рішення. На думку представників швейцарської сторони, вилучення форварда суттєво вплинуло на перебіг зустрічі, пише Blick.

Що обурило швейцарців?

Одним із найемоційніших критиків дій арбітра став коментатор швейцарського телеканалу RTS Леонар Тюрре. Він переконаний, що друга жовта картка Бреелю Емболо за симуляцію була абсолютно невиправданою.

Інцидент стався у другому таймі, коли нападник збірної Швейцарії опинився біля бокової лінії та після контакту із суперником впав на газон. Арбітр розцінив цей епізод як симуляцію та показав Емболо другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на вилучення.

Під час прямої трансляції Тюрре не приховував свого обурення таким рішенням судді.

Неймовірно. Якби це сталося у штрафному майданчику, я б погодився з карткою за симуляцію. До речі, зараз такі трапляються рідше. Але тут? Це кричуща несправедливість!,

– заявив коментатор.

Вилучення лише підігріло суперечки

Епізод миттєво став однією з найобговорюваніших тем після чвертьфіналу чемпіонату світу. Частина футбольних уболівальників підтримала позицію арбітра, вважаючи, що форвард намагався ввести суддю в оману. Водночас інші переконані, що покарання було занадто суворим, особливо з огляду на місце, де стався епізод.

Для збірної Швейцарії вилучення Емболо стало серйозним ударом у боротьбі з Аргентиною. У меншості команда не змогла переломити хід поєдинку та поступилася з рахунком 1:3, завершивши свій виступ на чемпіонаті світу-2026. Натомість аргентинці пробилися до півфіналу турніру, в якому зіграють з Англією.

Нагадаємо, раніше федерація футболу Єгипту звинуватила суддів у прихильності до збірної Аргентини.