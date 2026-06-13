Втім наша команда поступилась у плей-оф відбору на турнір Швеції, тож саме скандинави потрапили у квартет F. Першим суперником команди Грема Поттера стане збірна Тунісу, повідомляє 24 Канал.

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З чим на Мундіаль завітали шведи?

Шведи стали унікальною командою у кваліфікації зони УЄФА. В групі "Тре Круннур" посіли останню сходинку, набравши лише два бали проти Швейцарії, Словенії та Косова.

Однак успішний виступ в Лізі націй дозволив підопічним Поттера потрапити у "стики". І вже там Швеція заграла по-новому, залишивши поза Мундіалю Україну та Польщу.

Головні сподівання шведів на ЧС покладені на Віктора Дьокереша та Александера Ісака. Перший запалив з Арсеналом, вигравши АПЛ, тоді як другий провів невиразний сезон з травмами за Ліверпуль.

Першим суперником скандинавів стане номінальний аутсайдер групи. На папері Туніс виглядає простішою командою, ніж Швеція, Японія чи Нідерланди.

Втім команда провела вражаючу кваліфікацію, де не пропустила жодного голу в десяти матчах та лише раз зіграла внічию. Правда, і рівень суперників був несильним.

Тому і на Мундіалі Туніс в першу чергу буде розраховувати на надійний захист. Матч проти шведів розпочнеться у понеділок, 15 червня, в мексиканському Монтерреї. Початок – о 05:00 за київським часом.