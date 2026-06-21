Новий президент Бразильської конфедерації футболу Самір Хауд опинився в центрі резонансного розслідування. Видання Portal LeoDias стверджує, що організація могла оплачувати витрати жінок, яких пов'язують із функціонером.

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Що відомо про скандал?

За інформацією бразильського медіа, під час перебування Хауда у США на клубному чемпіонаті світу та ЧС-2026 у Нью-Йорку проживала бізнесвумен Каміла Крістіна Андраде. Її розмістили в престижному готелі Hyatt Regency Grand Central з 2 по 10 червня.

Зазначається, що вартість проживання склала майже 60 тисяч реалів, або понад 11,5 тисячі доларів. Журналісти також повідомляють, що 3 червня Андраде вечеряла разом із президентом CBF у відомому ресторані Harry Cipriani на Мангеттені.

Після вечері вони залишили заклад на автомобілі, який був наданий Хауду в межах його офіційного візиту. Незабаром функціонер повернувся до Бразилії на матч жіночої збірної проти США, тоді як Андраде продовжила перебування у Нью-Йорку.

Друга жінка та дорогий вояж до Катару

На цьому підозри не завершуються. Розслідувачі нагадали про ще один випадок, який стався наприкінці минулого року.

Йдеться про інфлюенсерку та фармацевтку Тамірес Фернандес Барселлос, відому як Тата Барселлос. Вона відвідала фінал клубного чемпіонату світу в Катарі, де зустрічалися Фламенго та ПСЖ.

За даними журналістів, жінка летіла рейсами Emirates бізнес-класом, а також проживала в розкішному готелі The Ritz-Carlton Doha. Вартість самого проживання перевищила 17 тисяч реалів, а бронювання нібито було оформлене на ім'я Барселлос із зазначенням Бразильської конфедерації футболу як платника.

Додаткового резонансу історії додає той факт, що Самір Хауд одружений вже близько 20 років. Після повернення з Бразилії він прибув до Мехіко, де зустрівся зі своєю дружиною Наталією для відвідування церемонії відкриття чемпіонату світу-2026. Наразі сама CBF офіційно не коментувала оприлюднені звинувачення.