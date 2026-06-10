Поки зірки світового футболу завершують останні приготування до старту історичного Мундіалю в Північній Америці, за їхніми спинами стоять жінки, які побудували власні потужні медіаімперії. Вони давно переросли статус просто дружин спортсменів і перетворилися на глобальних ікон моди, бізнесу та благодійності, повідомляє 24 Канал.

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Хто є головною опорою Ліонеля Мессі?

Антонелла Рокуццо знайома з капітаном збірної Аргентини ще з глибокого дитинства, проте за роки кар'єри чоловіка вона зуміла побудувати власне гучне ім'я. Сьогодні Рокуццо – успішна інфлюенсерка з багатомільйонною аудиторією, амбасадорка відомих світових брендів спортивного одягу та активна діячка філантропії, яка тісно співпрацює з UNICEF. Її стриманий та витончений стиль на трибунах завжди приковує погляди фоторепортерів.

Що відомо про наречену Кріштіану Роналду?

Історія колишньої продавчині з мадридського бутика, яка підкорила серце Кріштіану Роналду, вже стала частиною попкультури.



Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес/ Фото із соцмереж

Джорджина Родрігес є справжньою королевою серед футбольних обраниць: вона знімається у власному реаліті-шоу на Netflix, прикрашає обкладинки провідних глянців і є регулярною гостею на червоних доріжках Каннського кінофестивалю, підтримуючи збірну Португалії на трибунах з максимальним шиком.

Натхнення Луки Модріча

На відміну від багатьох медійних красунь, дружина лідера збірної Хорватії Ваня Босніч тримається осторонь від спалахів інстаграм-камер і веде приватний спосіб життя. Проте її роль у долі футболіста – фундаментальна.



Лука Модріч з Ванею Босніч/ Фото з відкритих джерел

Ваня свого часу працювала у спортивному агентстві, де й познайомилася з Модрічем, та відіграла важливу роль у розвитку його кар'єри.

Чим відома дружина Кейна?

Дружина капітана збірної Англії – дипломована спеціалістка зі спортивних наук. Кейт Гудленд та Гаррі Кейн є класичним прикладом шкільного кохання, адже вони разом пройшли весь шлях від звичайних підлітків до статусу однієї з найміцніших пар британського спорту.



Гаррі Кейн та Кейт Гудленд/ Фото з відкритих джерел

На чемпіонаті світу-2026 Кейт очолить оновлений та амбітний табір англійських дружин, поєднуючи статус бізнесвумен і турботливої мами.