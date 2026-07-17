В битві за Кубок світу зійдуться між собою збірні Іспанії та Аргентини. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Який рекорд може побити Мессі?
Головною зіркою матчу є нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі. Форвард вже оформив 8 голів та чотири результативні передачі на поточному Мундіалі. І у фіналі Лео планує продовжити свою феєрію.
Для Мессі це буде для нього третій фінал чемпіонату світу в кар'єрі. Ліонель грав у вирішальному матчі у 2014 році і той Аргентина поступилась Німеччині через гол Гьотце в екстратаймі.
Але вже за вісім років, у 2022-му, Мессі таки досяг свого на полях Катару. У фіналі проти Франції аргентинець оформив дубль, після чого "альбіселесте" здобули трофей в серії пенальті.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Таким чином, Лео стане лише шостим футболістом, який дійшов до трьох фіналів Мундіалю. Причому не всі вони грали безпосередньо у всіх вирішальних матчах на ЧС.
Хто ще мав три фінали Мундіалю?
Єдиним гравцем, що виходив на поле у трьох фіналах, поки є бразилець Кафу. Правий захисник долучався до виграшу трофею у 1994 та 2002 роках, а також програв вирішальний матч у 1998-му.
Тепер же другим таким гравцем має стати Мессі. Ще четверо футболістів грали у двох фіналах та були в заявці на ще одному Мундіалі, де їх команда доходила до вирішального матчу.
Хто доходив до трьох фіналів ЧС:
|
ГРАВЕЦЬ
|
ЗБІРНА
|
ПЕРЕМОЖНІ ФІНАЛИ
|
ПРОГРАНІ ФІНАЛИ
|
Пеле
|
Бразилія
|
1958, 1962, 1970
|
|
П'єр Літтбарскі
|
Німеччина
|
1990
|
1982, 1986
|
Лотар Маттеус
|
Німеччина
|
1990
|
1982, 1986
|
Кафу
|
Бразилія
|
1994, 2002
|
1998
|
Роналдо
|
Бразилія
|
1994, 2002
|
1998
Жирним виділені фінали, в яких футболіст грав
П'єр Літтбарскі та Лоттар Маттеус виходили у фінал на турнірах 1982, 1986 та 1990 роках. У свою чергу Роналдо був лише у заявці на турнірі у 1994-му, а ось у 1998 та 2002 роках нападник вже виходив на поле.
Ще одним бразильцем з цього списку є легендарний Пеле, який єдиний виграв три Кубка світу. "Король футболу" грав лише в групі на тріумфальному ЧС-1962, тоді як у 1958-му та 1970-му вже безпосередньо допомагав Бразилії у фіналах.