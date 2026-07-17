В битві за Кубок світу зійдуться між собою збірні Іспанії та Аргентини. Зустріч відбудеться у Нью-Йорку на арені "МетЛайф Стедіум", початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Який рекорд може побити Мессі?

Головною зіркою матчу є нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі. Форвард вже оформив 8 голів та чотири результативні передачі на поточному Мундіалі. І у фіналі Лео планує продовжити свою феєрію.

Для Мессі це буде для нього третій фінал чемпіонату світу в кар'єрі. Ліонель грав у вирішальному матчі у 2014 році і той Аргентина поступилась Німеччині через гол Гьотце в екстратаймі.

Але вже за вісім років, у 2022-му, Мессі таки досяг свого на полях Катару. У фіналі проти Франції аргентинець оформив дубль, після чого "альбіселесте" здобули трофей в серії пенальті.

Таким чином, Лео стане лише шостим футболістом, який дійшов до трьох фіналів Мундіалю. Причому не всі вони грали безпосередньо у всіх вирішальних матчах на ЧС.

Хто ще мав три фінали Мундіалю?

Єдиним гравцем, що виходив на поле у трьох фіналах, поки є бразилець Кафу. Правий захисник долучався до виграшу трофею у 1994 та 2002 роках, а також програв вирішальний матч у 1998-му.

Тепер же другим таким гравцем має стати Мессі. Ще четверо футболістів грали у двох фіналах та були в заявці на ще одному Мундіалі, де їх команда доходила до вирішального матчу.

Хто доходив до трьох фіналів ЧС:

ГРАВЕЦЬ ЗБІРНА ПЕРЕМОЖНІ ФІНАЛИ ПРОГРАНІ ФІНАЛИ Пеле Бразилія 1958, 1962, 1970 П'єр Літтбарскі Німеччина 1990 1982, 1986 Лотар Маттеус Німеччина 1990 1982, 1986 Кафу Бразилія 1994, 2002 1998 Роналдо Бразилія 1994, 2002 1998

Жирним виділені фінали, в яких футболіст грав

П'єр Літтбарскі та Лоттар Маттеус виходили у фінал на турнірах 1982, 1986 та 1990 роках. У свою чергу Роналдо був лише у заявці на турнірі у 1994-му, а ось у 1998 та 2002 роках нападник вже виходив на поле.

Ще одним бразильцем з цього списку є легендарний Пеле, який єдиний виграв три Кубка світу. "Король футболу" грав лише в групі на тріумфальному ЧС-1962, тоді як у 1958-му та 1970-му вже безпосередньо допомагав Бразилії у фіналах.