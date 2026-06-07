До старту чемпіонату світу-2026 залишаються лічені дні, однак у таборі португальців вже виникли серйозні проблеми. Неприємним героєм товариського матчу проти Чилі став вінгер Рафаел Леау, який не стримав емоцій у конфліктній ситуації, передає 24 Канал.

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Що відбулося?

У поєдинку між збірними Португалії та Чилі наприкінці першого тайму спалахнула масова сутичка. Після жорсткого епізоду за участю Жоау Канселу до конфлікту долучився Рафаел Леау.

За повідомленням Goal, португалець кілька разів штовхнув чилійського захисника Івана Романа, а потім вдарив суперника по обличчю. Арбітр Лука Цуфферлі одразу показав обом футболістам прямі червоні картки.

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ФІФА може покарати Леау перед ЧС-2026

Наразі долю покарання вирішуватиме дисциплінарний комітет ФІФА. Зазвичай вилучення у товариських матчах не переносяться на офіційні турніри, однак у випадках насильницької поведінки орган може застосувати додаткові санкції.

За інформацією іноземних ЗМІ, Леау ризикує отримати дискваліфікацію не лише на заключний спаринг проти Нігерії, а й на стартові матчі чемпіонату світу. Для команди Роберто Мартінеса це може стати серйозним ударом, адже вінгер вважається одним із ключових гравців збірної Португалії.