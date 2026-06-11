Команди вважаються серед фаворитів у групі А, які мають нав'язати Мексиці боротьбу за перше місце. Матч у Гвадалахарі відбудеться 12 червня о 05:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Як завершиться другий матч групи А?

Чехів не особливо очікували побачити на ЧС-2026. Команда посіла друге місце у відбірковій групі, але у плей-оф вони були аутсайдерами як у півфіналі, так і фіналі.

Проте команда змогла на характері виграти дві серії пенальті. Спочатку жертвою чехів стала Ірландія, а у фіналі підопічні Коубека вибили Данію. Саме скандинавська країна має найдорожчий склад з тих, хто не вийшов на Мундіаль.

Чехія повертається на Мундіаль після 20-річної перерви та має на меті зайти далеко. Проте вже матч проти корейців може стати важким для європейської команди.

"Воїни Теджу" є постійними учасниками чемпіонату світу, а у 2002-му навіть змогли сенсаційно дійти до півфіналу. Проте там зіграв фактор домашнього турніру та допомога від суддів.

Орієнтовні склади команд:

ПІВДЕННА КОРЕЯ: Кім Сон Гю – Кім Мін Дже, Лі Гін Хюк, Лі Хан Бьом – Лі Та Сок, Лі Дже Сон, Хван Ін Бьом, Сол Йон Ву – Лі Кан Ін, Сон Хин Мін, Хван Хі Чхан.

ЧЕХІЯ: Коварж – Крейчі, Гранац, Халоупек – Юрасек, Соучек, Саділек, Цоуфал – Провод, Шульц – Шик.

Зрештою після того прориву корейці лише двічі проходили у плей-оф, де одразу ж вилітали. Цього разу команда їде на Мундіаль не в надто перспективному складі. Головні зірки Кім Мін Дже та Сон Хин Мін вже не на топ-рівні.

Перший є запасним у Баварії, а другий поїхав догравати у МЛС. Лі Кан Ін також не є основним у ПСЖ. Чехи ж мають більш збалансований склад, де є свої лідери в особі Соучека та Шика.