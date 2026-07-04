Французи готуються до поєдинку плей-оф проти Парагваю, однак тренерський штаб змушений коригувати стартовий склад. Втрата одного з лідерів може вплинути на баланс команди в центрі поля, пише RMC Sport.

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Хто не зіграє проти Парагваю?

Півзахисник мадридського Реала та збірної Франції Орельєн Чуамені пропустить матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Парагваю.

25-річний хавбек відчув дискомфорт у стегні під час тренування, яке відбулося 3 липня. Медичний штаб вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста, тому він не візьме участі в найближчому матчі.

Очікується, що місце Чуамені у стартовому складі займе Куадіо Коне, який має замінити одного з найважливіших виконавців у центрі поля французької команди.

Важлива втрата для фаворитів чемпіонату світу

На нинішньому чемпіонаті світу Чуамені був одним із ключових гравців збірної Франції. Півзахисник виходив у стартовому складі у трьох із чотирьох матчів команди, а єдиний поєдинок, який він пропустив, був проти Іраку, де французи впевнено перемогли з рахунком 3:0.

Тепер наставнику французів доведеться перебудовувати центральну лінію перед вирішальним матчем плей-оф. Водночас тренерський штаб сподівається, що пошкодження не є серйозним і півзахисник зможе повернутися на поле вже у разі виходу французів до чвертьфіналу.

Матч 1/8 між Францією та Парагваєм відбудеться 5 липня, о 00:00 за київським часом.