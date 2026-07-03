Невдалий виступ на світовій першості обернувся для тренера не лише відставкою, а й серйозним суспільним тиском. Уже за два дні після повернення з Мундіалю фахівець вилетів до США, повідомляє MBC.

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Що сталося після провалу Південної Кореї на ЧС-2026?

57-річного Хона Мен Бо помітили в аеропорту Інчхон перед вильотом до Лос-Анджелеса. Тренер був у кепці та медичній масці, намагаючись не привертати зайвої уваги. На запитання журналістів він коротко відповів, що йому є що сказати, але коментувати ситуацію зараз не готовий.

Після повернення збірної Південної Кореї з чемпіонату світу біля аеропорту команду зустріли близько 200 уболівальників. Частина фанатів освистувала футболістів і скандувала образливі гасла на адресу наставника. Один із протестувальників навіть тримав плакат із написом: "Корейський футбол мертвий".

Ситуація була настільки напруженою, що ще до прильоту команди влада посилила заходи безпеки. Через погрози вбивством, які з'явилися в інтернеті, до охорони порядку залучили понад сотню поліцейських.

Відставка та перевірка футбольної асоціації

На чемпіонаті світу-2026 збірна Південної Кореї не змогла подолати груповий етап. Команда набрала три очки, перемігши Чехію (2:1), але поступилася Мексиці (0:1) та ПАР (0:1), фінішувавши третьою у квартеті.

Одразу після завершення виступів, 28 червня, Хон Мен Бо оголосив про відставку, заявивши, що бере на себе повну відповідальність за невдачу команди. Хоча його контракт був розрахований до 2027 року, співпрацю було достроково припинено.

Невдоволення результатами збірної вийшло далеко за межі футбольного середовища. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен публічно розкритикував виступ команди та закликав Міністерство спорту, культури й туризму з'ясувати причини провалу. Згодом у відомстві повідомили про початок перевірки діяльності Корейської футбольної асоціації.