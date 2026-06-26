В останньому турі між собою зійдуться лідери квартету Франція та Норвегія. Зустріч має відбутися в Бостоні, початок – 26 червня о 22:00 з київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Мбаппе в ударі, краса від Кабо-Верде та Мендеша: топ-10 голів другого туру чемпіонату світу-2026

Хто спробує вирвати перше місце?

Обидві команди класно відіграли стартові тури, здобувши по дві перемоги. Жертвами європейських команд стали Ірак та Сенегал, хоч африканці й дали гідний бій.

Ці перемоги дозволили як французам, так і норвежцям гарантувати собі місця в плей-оф. Тепер же в очній битві збірні мають з'ясувати, кому дістанеться перша сходинка.

Власне, після першого туру вищі шанси були у Норвегії, яка розгромила Ірак 4:1. Проте проти сенегальців скандинави зіграли не так впевнено (3:2), що дозволило французам відіграти різницю м'ячів.

Перед останнім туром "Ле Бле" йдуть першими завдяки кращому балансу голів (+5 проти +4 у норвежців). Таким чином, для здобуття першого місця Францію влаштує нічия, тоді як скандинавам потрібна лише перемога.

При цьому команда, що посяде друге місце, гарантовано отримає в 1/16 фіналу в суперники Кот-д'Івуару. Переможцю групи дістанеться одна зі збірних з третіх місць. Серед претендентів – Швеція, Японія, Іран, Бельгія, Уругвай чи Кабо-Верде.

Що із кадрами?

Власне, у звітному матчі Дешам та Сольбаккен можуть застосувати обмежену ротацію. До прикладу, в старті Франції можна побачити Барколя, Конате або Шеркі.

Має повернутися після пошкодження Чуамені, але і його французи можуть поберегти на плей-оф. У Норвегії ж є вагома втрата, адже в минулому турі травмувався Юліан Рюерсон.

Орієнтовні склади команд:

Норвегія: Нюлан – Педерсен, Аєр, Естігор, Меллер Вольфе – Шелдеруп, Берге, Берг, Торстведт – Голанд, Странд Ларсен.

Франція: Меньян – Гюсто, Конате, Упамекано, Дінь – Коне, Рабьо – Барколя, Шеркі, Дуе – Мбаппе.

Правий захисник не факт, що встигне відновитися. Також є ймовірність побачити з перших хвилин Бобба та Странд Ларсена. А ось головні зірки команд Мбаппе та Голанд навряд чи отримають перепочинок.

Обидва забили вже по чотири голи на Мундіалі та перебувають в гонці бомбардирів. Її лідером наразі є аргентинець Ліонель Мессі, на рахунку якого п'ять точних ударів.