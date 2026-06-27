Іранська збірна після трьох турів має три очки та зберігає лише теоретичні шанси на вихід до плей-оф. Після чергового матчу лідер команди не стримав емоцій і публічно звернувся до організаторів турніру, повідомляє Daily Mail.

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Що сказав Таремі?

Мехді Таремі заявив, що від початку чемпіонату світу збірна Ірану постійно стикається з труднощами, які так і не були вирішені.

За словами нападника, ситуація є неприйнятною для турніру такого рівня.

Нам із самого початку доводиться скаржитися на різні речі. Цей чемпіонат світу – катастрофа. Просто катастрофа. Це все неправильно на професійному турнірі за участю професійних спортсменів. Це несправедливо. Якщо для ФІФА це нормально – добре. Але це несправедливо,

– обурився лідер іранської збірної.

Таремі також розповів, що президент ФІФА Джанні Інфантіно після першого матчу проти Нової Зеландії пообіцяв допомогти команді, однак, за словами футболіста, жодних реальних змін так і не сталося.

Натякнув, що Іран не хочуть бачити у плей-оф

Під час спілкування з журналістами капітана збірної Ірану запитали, чи вважає він, що організатори чемпіонату світу та американська влада були б не проти вильоту його команди.

Таремі не дав прямої відповіді, однак заявив, що збірній доводиться "боротися проти всього".

Ми повинні боротися проти всього тут. Не знаю, хочуть цього люди чи ні, але з нашої точки зору, думаю, так,

– додав Таремі.

Після трьох турів Іран із трьома очками посідає третє місце у групі G. Команда, яка через логістичні та візові обмеження базується в Мексиці й прилітає до США лише на матчі, ще зберігає шанси на вихід до плей-оф, однак її доля залежить від результатів інших зустрічей.