Після завершення поєдинку французькі футболісти важко переживали невдачу, але найбільше емоції захлеснули саме Майкла Олісе. Один із лідерів команди вважав, що міг змінити хід зустрічі своїми моментами у другому таймі, пише L'Equipe.

Не пробачив собі двох моментів

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 завершився видовищною перемогою Англії над Францією з рахунком 6:4. Попри десять забитих м'ячів, після фінального свистка в таборі "Ле Бльо" панувало розчарування.

Майкл Олісе після гри розплакався у роздягальні. Вінгер Баварії важко переживав поразку та звинувачував себе через два нереалізовані гольові моменти у другому таймі, які, на його думку, могли змінити долю зустрічі.

Побачивши стан свого підопічного, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам особисто підійшов до футболіста, щоб підтримати його та заспокоїти. Наставник намагався допомогти одному з найкращих гравців команди пережити болісну невдачу.

Історичний рекорд навіть не підняв настрій

Після матчу Дідьє Дешам підтвердив, що поспілкувався з Олісе. Водночас наставник не став розкривати подробиць їхньої розмови, зазначивши лише, що підтримав футболіста у складний для нього момент.

Особливо символічно, що особисте розчарування Олісе збіглося з історичним досягненням. У матчі проти Англії він віддав шосту та сьому результативні передачі на турнірі, встановивши новий рекорд чемпіонатів світу за кількістю асистів.

Таким чином вінгер перевершив легендарного Пеле, який з 1970 року утримував це досягнення.