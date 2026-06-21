Організатори Мундіалю уважно стежать за погодною ситуацією перед поєдинком другого туру групового етапу. Синоптики попереджають не лише про спеку, а й про небезпечні грозові фронти над містом, повідомляє L'Equipe.

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Чому матч Франції під питанням?

Поєдинок між збірними Франції та Іраку, який відбудеться 23 червня на стадіоні Lincoln Financial Field у Філадельфії, може бути перерваний через несприятливі погодні умови.

За прогнозами метеорологів, під час матчу температура повітря сягатиме близько +33 градусів. Водночас у регіоні очікуються сильні грози, дощі та блискавки. Саме останній фактор становить найбільшу небезпеку для глядачів і футболістів.

Згідно з протоколами безпеки ФІФА, арбітр зобов'язаний негайно зупинити гру у разі фіксації блискавок поблизу арени. Матч може бути відновлений лише після того, як загроза мине.

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Організатори не приховують занепокоєння, адже подібна ситуація вже траплялася під час клубного чемпіонату світу у США влітку 2025 року. Тоді матч між лондонським Челсі та португальською Бенфікою був перерваний майже на дві години через грозу.

У підсумку поєдинок тривав загалом чотири години та 38 хвилин і став одним із найдовших футбольних матчів такого рівня через погодні умови.

Додатковою проблемою для команд стане виснажлива спека. За оцінками кліматичних експертів, матч Франція – Ірак має 43-відсоткову ймовірність проходити в умовах температури, яка негативно впливає на фізичну працездатність футболістів.