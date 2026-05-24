Марсело Б'єлса більше не тренуватиме збірну Уругваю після чемпіонату світу-2026. 70-річний наставник сам підтвердив, що не планує продовжувати контракт із національною командою, пише El Pais.

Як пояснив своє рішення тренер?

Аргентинський фахівець зробив гучну заяву під час заходу, організованого Федерацією футболу Уругваю. Контракт тренера завершується одразу після мундіалю, і продовження співпраці не буде.

Б’єлса заявив, що чемпіонат світу є особливою подією для будь-якого тренера, а можливість працювати з Уругваєм він назвав великою честю. За його словами, саме після ЧС-2026 завершиться і його цикл у національній команді.

Уругвай із Б'єлсою знову став грізною силою

Марсело Б'єлса очолив збірну Уругваю у 2023 році та швидко повернув команду до числа найнебезпечніших у світі. Під його керівництвом "селесте" виграли бронзові медалі Кубка Америки-2024 та вразили агресивним стилем гри.

На ЧС-2026 уругвайці зіграють у групі H, де їхніми суперниками стануть Іспанія, Саудівська Аравія та Кабо-Верде. Саме цей турнір стане фінальним акордом епохи Б’єлси в команді.

За свою кар’єру Марсело Б'єлса встиг попрацювати зі збірною Аргентини, а також тренував низку відомих клубів Європи. Серед них – Лідс, Марсель, Атлетік Більбао, Лілль та інші.